Боєприпаси розроблено у двох варіантах LEX 30 і LEX 50 з різними характеристиками, які нібито ефективні під час ураження малогабаритних і низьколітаючих цілей.

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На міжнародній виставці зброї та товарів для полювання "ORЕLEXPO", яка проходить у Москві з 17 до 20 жовтня, компанія "Ростех" представила новітні розробки в галузі боєприпасів, зокрема унікальні патрони IGLA, призначені для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Про це 17 жовтня повідомили в Bulgarian Military з посиланням на джерела у РФ.

Ці патрони, як зазначається, викликали інтерес експертів і відвідувачів виставки, оскільки на тлі зростаючої загрози з боку дронів вони нібито забезпечують високу ефективність під час ураження малогабаритних цілей і цілей, що летять низько.

Ключове завдання нових боєприпасів — нейтралізація дронів із різноманітними конструкціями, включно з металевими та пластиковими елементами. Як стверджують розробники, основна перевага цих боєприпасів полягає у високій точності та щільному осипі дробу, що дає змогу уражати цілі на різних дистанціях.

Загалом боєзаряди представлені у двох варіантах: LEX 30 — безконтейнерний патрон для ближніх дистанцій, який ефективний на відстанях до 30 метрів, і LEX 50 — контейнерний патрон, розрахований на ураження дронів на дистанціях до 50 метрів.

Фото: Відкриті джерела

Характеристики патронів IGLA

Патрони IGLA мають такі ключові характеристики:

калібр — 12/76;

швидкість польоту дробу — до 435 м/с;

купчастість пострілу — не менше 60%;

твердість дробу — не менше 16 HV;

дальність дії — до 50 метрів для LEX 50 і до 30 метрів для LEX 30.

тип спорядження — дріб різних калібрів (№ 0000 до 5) або картеч 6,2-8,5 мм.

На додаток до стандартних патронів, "Ростех" також представив моделі IGLA LEX Tracer і IGLA LEX 100.

Варіант Tracer містить трасувальний елемент, що дає змогу операторам візуально відстежувати свої постріли на відстані від 20 до 100 метрів. Ця функція особливо корисна для військових і співробітників служб безпеки, яким необхідно швидко оцінити, чи потрапляють їхні снаряди в ціль у реальних бойових ситуаціях.

Оглядачі на завершення зазначили, що ці боєприпаси можуть застосовуватися персоналом, який відповідає за безпеку критичної інфраструктури та військових об'єктів.

"У міру поширення безпілотників на полях битв і в обмежених повітряних просторах попит на такі заходи протидії буде тільки зростати, що робить інновації, подібні до системи IGLA, необхідними для сучасних оборонних стратегій", — підсумували автори публікації.

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