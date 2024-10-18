"Ростех" розробила патрони IGLA для боротьби з БПЛА: чим вони привернули увагу експертів
Боєприпаси розроблено у двох варіантах LEX 30 і LEX 50 з різними характеристиками, які нібито ефективні під час ураження малогабаритних і низьколітаючих цілей.
На міжнародній виставці зброї та товарів для полювання "ORЕLEXPO", яка проходить у Москві з 17 до 20 жовтня, компанія "Ростех" представила новітні розробки в галузі боєприпасів, зокрема унікальні патрони IGLA, призначені для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Про це 17 жовтня повідомили в Bulgarian Military з посиланням на джерела у РФ.
Ці патрони, як зазначається, викликали інтерес експертів і відвідувачів виставки, оскільки на тлі зростаючої загрози з боку дронів вони нібито забезпечують високу ефективність під час ураження малогабаритних цілей і цілей, що летять низько.
Ключове завдання нових боєприпасів — нейтралізація дронів із різноманітними конструкціями, включно з металевими та пластиковими елементами. Як стверджують розробники, основна перевага цих боєприпасів полягає у високій точності та щільному осипі дробу, що дає змогу уражати цілі на різних дистанціях.
Загалом боєзаряди представлені у двох варіантах: LEX 30 — безконтейнерний патрон для ближніх дистанцій, який ефективний на відстанях до 30 метрів, і LEX 50 — контейнерний патрон, розрахований на ураження дронів на дистанціях до 50 метрів.
Характеристики патронів IGLA
Патрони IGLA мають такі ключові характеристики:
- калібр — 12/76;
- швидкість польоту дробу — до 435 м/с;
- купчастість пострілу — не менше 60%;
- твердість дробу — не менше 16 HV;
- дальність дії — до 50 метрів для LEX 50 і до 30 метрів для LEX 30.
- тип спорядження — дріб різних калібрів (№ 0000 до 5) або картеч 6,2-8,5 мм.
На додаток до стандартних патронів, "Ростех" також представив моделі IGLA LEX Tracer і IGLA LEX 100.
Варіант Tracer містить трасувальний елемент, що дає змогу операторам візуально відстежувати свої постріли на відстані від 20 до 100 метрів. Ця функція особливо корисна для військових і співробітників служб безпеки, яким необхідно швидко оцінити, чи потрапляють їхні снаряди в ціль у реальних бойових ситуаціях.
Оглядачі на завершення зазначили, що ці боєприпаси можуть застосовуватися персоналом, який відповідає за безпеку критичної інфраструктури та військових об'єктів.
"У міру поширення безпілотників на полях битв і в обмежених повітряних просторах попит на такі заходи протидії буде тільки зростати, що робить інновації, подібні до системи IGLA, необхідними для сучасних оборонних стратегій", — підсумували автори публікації.
Раніше повідомлялося, що концерн "Калашников" оголосив про початок серійного виробництва нового автомата АМ-17 калібру 5,45 мм у 2025 році. За словами розробників, в автоматі нібито застосовано нові технології, що поліпшують маневреність і ефективність на полі бою.