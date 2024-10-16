Перемагати кількість якістю: у Nammo розповіли про конкуренцію з російським ВПК

Директор компанії Мортен Брандтзег вважає, що змагатися з росіянами в галузі виробництва боєприпасів марно. Європейським виробникам потрібно зробити акцент на технологічній перевазі.

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Європейські країни та США не можуть змагатися з російськими обсягами виробництва артилерійських снарядів у форматі "один до одного". Замість цього вони повинні сфокусуватися на підвищенні якості своєї продукції. Про це заявив генеральний директор норвезької компанії Nammo Мортен Брандтзег в інтерв'ю Breaking Defense.

Компанія Nammo є одним із чотирьох великих постачальників боєприпасів у Європі, поряд із французькою Nexter, британською BAE Systems і німецькою Rheinmetall.

"Ми перебуваємо в стані війни промислових потужностей, але кінцевий результат цього — не змагання з Росією один на один за обсягом, а змагання і збільшення нашої переваги за допомогою технологій; це означає більшу дальність, точність, більшу просунутість", — сказав Брандтзег.

За даними CNN, що посилається на джерела в НАТО, Росія виробляє близько трьох мільйонів артилерійських снарядів щорічно. Водночас Європа і США разом здатні випустити лише 1,2 мільйона. Однак європейські країни нарощують виробничі потужності, підтримуючи оборонну промисловість через державні субсидії.

Серед таких країн Брандтзег виділив Норвегію, Швецію, Фінляндію та Німеччину, де компанії активно розвивають виробництво снарядів. Важливу роль у цих зусиллях відіграв Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), ухвалений Європейським союзом 2023 року, який передбачає фінансування в розмірі 500 мільйонів євро для досягнення мети у два мільйони снарядів до 2025 року.

На думку Брандтзега, однією з головних проблем залишається довгострокове планування, оскільки "вся система закупівель віддавала пріоритет національним закупівлям" в епоху "глибокого миру". Тому керівник Nammo закликав до багаторічних контрактів для забезпечення стабільного виробництва.

Також він зазначив, що ведуться переговори з армією США про створення другої бази для виробництва 155-мм боєприпасів на додачу до вже наявного заводу в Аризоні.

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Раніше повідомлялося, що компанія "Українська бронетехніка" і Czechoslovak Group (CSG) уклали угоду про спільне виробництво 155-мм снарядів. У рамках співпраці CSG надасть українському виробнику необхідні ноу-хау і допомогу для початку виробництва 155-мм боєприпасів безпосередньо в Україні.