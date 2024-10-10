Санкції не працюють: до РФ потрапляє обладнання з Німеччини для виробництва боєприпасів, — ЗМІ

За даними SWR, німецьку продукцію активно використовують компанії, що постачають російську армію двигунами та деталями для літаків. Серед них — "Парсек", "Камаз", NIR та "Промышленные решения".

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Німецькі компанії попри санкції продовжують постачати Росії обладнання для військового виробництва. Телекомпанія SWR проаналізувала митні документи, а також фото та відеозаписи, які свідчать, що у 2023 році до РФ було поставлено понад 300 верстатів, які можна використовувати для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів. Про це пише видання Tagesschau.

Здебільшого це великі промислові машини або так звані верстати з ЧПУ (числовим програмним управлінням), які автоматично виконують різні операції, такі як різання сталі, згинання листів металу або зварювання. Такі машини є ключовими для виробництва компонентів для транспортних засобів, літаків та боєприпасів.

За словами експертки Ради з питань економічної безпеки України Олени Юрченко, близько 80% верстатів з ЧПУ в Росії сьогодні використовуються у військовому виробництві. Вона зазначає, що з їх допомогою Москва може швидше і точніше виготовляти зброю. Німеччина є одним із лідерів у виробництві таких машин, маючи до 30% ринку в Росії.

Німецьке обладнання використовують російські компанії "Парсек", "Камаз", NIR, яка, за наявними даними, "постачає російським військовим авіаційні та ракетні двигуни" та "Промышленные решения".

За даними розслідуванням SWR, значна частина машин надходила до Росії через Туреччину. Близько двох третин поставок у 2023 році здійснювалися саме через турецьких посередників, деякі з яких мають прямі зв’язки з Росією або були засновані російськими підприємцями.

Експерт з санкцій Бенджамін Гілгеншток з Київської школи економіки закликає до посилення контролю за експортом таких машин. Він підкреслює, що обхід санкцій є надзвичайно вигідним для посередників, але жорсткіші заходи могли б суттєво скоротити цей процес.

Нагадаємо, 3 жовтня видання The Insider писало, що РФ використовує висококласні американські, німецькі та швейцарські деталі для розроблення систем РЕБ.

Згідно з розслідуванням InformNapalm продукція з РФ продовжує надходити на ринок США. Зокрема йдеться про ТОВ "Планар", що спеціалізується на виробництві мікрохвильової електроніки