В обхід санкцій: як російська компанія "Планар" співпрацює з оборонним сектором США

Компанія має філію в США Copper Mountain Technologies, завдяки якій є можливість не тільки продавати продукцію в Америці, а й закуповувати західні компоненти для Росії.

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В умовах санкційного тиску західних країн компанії в Росії шукають способи обходити обмеження і продовжувати постачання своєї продукції на закордонні ринки. Одним із прикладів такої діяльності є ТОВ "Планар", російська компанія, що спеціалізується на виробництві мікрохвильової електроніки. Під час розслідування InformNapalm з'ясувалося, що, попри санкції, російська продукція продовжує надходити на ринок США, включно з оборонним сектором.

"Планар", що базується в Челябінську, займає близько 10% світового ринку мікрохвильової електроніки і активно співпрацює з російським військово-промисловим комплексом. Компанія надає ключові технології для розробки таких безпілотників, як "Иноходец" і "Орлан-10", а також для комплексів радіоелектронної боротьби. Крім того, компанія займалася встановленням автоматизованого робочого місця для перевірки виробу МППУ-50 для винищувачів Су-57.

Технічний опис виробу МППУ-50 Фото: InformNapalm

Однак цікаво те, що "Планар" також діє через свою американську філію — а саме через компанію Copper Mountain Technologies (CMT), що дає їй змогу не тільки продавати продукцію в США, а й закуповувати західні компоненти для Росії.

Автори матеріалу звернули увагу на роль Олексія Суркова, який раніше очолював російську компанію SYNECTA, що займається розробкою програмного забезпечення для "Планар" і CMT. На початку 2023 року Сурков став генеральним менеджером представництва CMT у Європі, відкритого на Кіпрі в місті Пафос. Це представництво виконує роль логістичного хаба, забезпечуючи сервісні послуги та спрощуючи переміщення продукції між США, Європою і Росією. Завдяки цьому ланцюжку, необхідні компоненти можуть обходити санкційні обмеження, потрапляючи у РФ через Кіпр.

Генеральний менеджер СМТ у Європі Олексій Сурков Фото: InformNapalm

Місця роботи Олексія Суркова Фото: InformNapalm

Попри накладені санкції США, Великої Британії та інших країн, філія CMT не зазнавала аналогічних обмежень. Ба більше, продукція компанії активно використовується в оборонній і космічній промисловості США. Наприклад, компоненти CMT застосовуються в супутникових антенах для Військово-морських сил США, а також у низці проєктів NASA.

Контракти CMT Фото: InformNapalm

Водночас "Планар" приховує свої зв'язки з CMT. Але аналіз продукції обох компаній показав повний збіг характеристик, патентів і технологій, які використовуються як у Росії, так і в США. Цей факт підтверджує, що CMT фактично є продовженням російської компанії на американському ринку.

Таким чином, через свою американську філію "Планар" продовжує отримувати західні електронні компоненти, які згодом використовуються в російській оборонній промисловості. Це підкреслює необхідність посилення контролю за діяльністю філій російських компаній у західних країнах, щоб не допустити поставок критичних технологій для створення озброєнь, які застосовуються у війні проти України.

Нагадаємо, за інформацією The Insider, Росія використовує висококласні американські, німецькі та швейцарські аналізатори спектра і генератори сигналу для розробки систем РЕБ. У 2023 році лідером із закупівель аналізаторів і генераторів Keysight, Rohde & Schwarz і AnaPico стала АТ "Науково-виробнича фірма "Диполь".