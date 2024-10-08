В обход санкций: как российская компания "Планар" сотрудничает с оборонным сектором США

Компания имеет филиал в США Copper Mountain Technologies, благодаря которому есть возможность не только продавать продукцию в Америке, но и закупать западные компоненты для России.

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В условиях санкционного давления западных стран компании в России ищут способы обходить ограничения и продолжать поставки своей продукции на зарубежные рынки. Одним из примеров такой деятельности является ООО "Планар", российская компания, специализирующаяся на производстве микроволновой электроники. В ходе расследования InformNapalm выяснилось, что несмотря на санкции, российская продукция продолжает поступать на рынок США, включая оборонный сектор.

"Планар", базирующаяся в Челябинске, занимает около 10% мирового рынка микроволновой электроники и активно сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Компания предоставляет ключевые технологии для разработки таких беспилотников, как "Иноходец" и "Орлан-10", а также для комплексов радиоэлектронной борьбы. Кроме того, компания занималась установкой автоматизированного рабочего места для проверки изделия МППУ-50 для истребителей Су-57.

Техническое описание изделия МППУ-50 Фото: InformNapalm

Однако любопытно то, что "Планар" также действует через свой американский филиал — а именно через компанию Copper Mountain Technologies (CMT) — это позволяет ей не только продавать продукцию в США, но и закупать западные компоненты для России.

Авторы материала обратили внимание на роль Алексея Суркова, который ранее возглавлял российскую компанию SYNECTA, занимающуюся разработкой программного обеспечения для "Планар" и CMT. В начале 2023 года Сурков стал генеральным менеджером представительства CMT в Европе, открытого на Кипре в городе Пафос. Это представительство выполняет роль логистического хаба, обеспечивая сервисные услуги и упрощая перемещение продукции между США, Европой и Россией. Благодаря этой цепочке, необходимые компоненты могут обходить санкционные ограничения, попадая в РФ через Кипр.

Генеральный менеджер СМТ в Европе Алексей Сурков Фото: InformNapalm

Места работы Алексея Суркова Фото: InformNapalm

Несмотря на наложенные санкции США, Великобритании и других стран, филиал CMT не подвергался аналогичным ограничениям. Более того, продукция компании активно используется в оборонной и космической промышленности США. Например, компоненты CMT применяются в спутниковых антеннах для Военно-морских сил США, а также в ряде проектов NASA.

Фото: InformNapalm

Вместе с тем "Планар" скрывает свои связи с CMT. Но анализ продукции обеих компаний показал полное совпадение характеристик, патентов и технологий, используемых как в России, так и в США. Этот факт подтверждает, что CMT фактически является продолжением российской компании на американском рынке.

Таким образом, через свой американский филиал "Планар" продолжает получать западные электронные компоненты, которые впоследствии используются в российской оборонной промышленности. Это подчеркивает необходимость усиления контроля за деятельностью филиалов российских компаний в западных странах, чтобы не допустить поставок критических технологий для создания вооружений, применяемых в войне против Украины.

Напомним по информации The Insider, Россия использует высококлассные американские, немецкие и швейцарские анализаторы спектра и генераторы сигнала для разработки систем РЭБ. В 2023 году лидером по закупкам анализаторов и генераторов Keysight, Rohde & Schwarz и AnaPico стала АО "Научно-Производственная Фирма "Диполь".