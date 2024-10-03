РФ отримує західні деталі для систем РЕБ, незважаючи на санкції, — розслідування (графік)

За словами журналістів, 2023 року в Росію було завезено одних тільки генераторів і аналізаторів спектра американського Keysight, німецького Rohde & Schwarz і швейцарського AnaPico на суму $38 млн, 2024-го — на $12 млн. Середня ціна одного приладу — близько $43 000.

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Росія використовує висококласні американські, німецькі та швейцарські аналізатори спектра і генератори сигналу для розробки систем РЕБ. Про це пише видання The Insider.

За словами журналістів, пристрої для РЕБ — це незамінний елемент у війні з Україною. У Росії виробляти таке обладнання толком не вміють. Однак його купують через Китай.

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У матеріалі йдеться про те, що засоби РЕБ можуть захищати людей і техніку, виявляти озброєння противника, пригнічувати ворожий радіозв'язок і виконують інші функції. Для такого обладнання критичні два види дорогих і складних пристроїв:

аналізатори спектра, які дають змогу зрозуміти, на яких частотах працюють системи зв'язку супротивника, зокрема канали управління дронами та відеосигналу з них (і взагалі — чи є вони в межах досяжності);

генератори сигналу, які забивають шумом необхідний канал.

Видання пише, що в польових умовах проти дронів нерідко застосовують зовсім прості пристрої китайської збірки.

Як розповів український фахівець із військової радіоелектроніки Сергій Флеш, "окопний" РЕБ — це генератор білого шуму, налаштований на роботу поблизу якоїсь популярної частоти для зв'язку.

Видання пише, що прості аналізатори радіочастотного спектра можна купити за 40 євро на Aliexpress. Ба більше, широкосмугову "глушилку" можна зібрати самостійно з електрошокера і будівельного куточка.

При цьому, як повідомляється, подібні пристрої потребують калібрування, налаштування, а також випробувань. Для цього потрібні генератори сигналів, аналізатори спектра й осцилографи, а також вібростенди та кліматичні камери.

За словами журналістів, для ефективної роботи військові віддають перевагу набагато дорожчим пристроям.

Видання пише, що 2023 року в Росію було завезено одних тільки генераторів і аналізаторів спектра американського Keysight, німецького Rohde & Schwarz і швейцарського AnaPico на суму $38 млн, 2024-го — на $12 млн. Середня ціна одного приладу — близько $43 000.

Водночас, як ідеться в матеріалі, в Євросоюзі генератори сигналу заборонені до експорту в Росію з 24 червня 2023 року, аналізатори спектра (та інші пристрої з кодами, що починаються з 9030) — з 19 грудня 2023-го.

Видання пише, що торік лідером із закупівель аналізаторів і генераторів Keysight, Rohde & Schwarz і AnaPico стала АТ "Науково-виробнича фірма "Диполь". За нею за обсягом закупівель цієї техніки йдуть ТОВ "Наукові Прилади і Системи", ТОВ "Градієнт", ТОВ "Мікроприлад", ТОВ "Інфостера".

Повідомляється, що компанія АТ "НВФ "Диполь" працювала переважно через китайських перекупників. Майже половину поставок у 2023 році забезпечила китайська "фірма-пустушка" (яка не має ні вебсайту, ні телефону) Tyranhe Technology Co., Ltd.

Видання пише, що у 2023 році АТ "НПФ "Диполь" закупив:

генератори сигналів з наднизьким рівнем фазового шуму, аналізатори фазових шумів та іншу техніку виробництва виробництва швейцарської AnaPico,

генератори сигналів американської фірми Stanford Research Systems,

генератори сигналів американської Keysight Technologies, а також вироблені даною фірмою численні та різноманітні аналізатори спектра,

генератори сигналів виробництва Rohde & Schwarz,

аналізатор спектра CNT-90 виробництва шведського Pendulum Instruments було закуплено у південноафриканського Burndale Technologies. Цей пристрій характеризується дуже високою стабільністю частоти (0.01 ppm/month).

У матеріалі йдеться про те, що в період із січня по травень 2024 року техніки Rohde & Schwarz і Keysight Technologies було закуплено "Диполем" на $2,9 млн. Показово те, що компанія "Диполь" раніше була підрядником за держзамовленням. Вона працювала з Міносвіти, Мінпромторгом, "Російськими космічними системами", а також із БПО "Прогрес", оборонним ФГУП ЦНДІХМ.

Імпорт обладнання для РЕБ у РФ Фото: The Insider

За словами журналістів, у 2024 році лідером ринку стала фірма ТОВ "РМ-Інвест". Раніше вона займалася поставками медичної техніки в РФ. Компанія здійснила всього лише дві закупівлі, але великими партіями — генераторів і аналізаторів спектра виробництва Keysight через гонконгську C-R Kesha Trading & Logistics.

Як розповів журналістам військовий експерт Леонід Дмитрієв, обладнання від Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, Meatest Anapico, KYORITSU та інших світових виробників активно застосовують у доопрацюванні та вдосконаленні супутників радіоелектронної розвідки РФ і системи "Ліана".

За його словами, російські підприємства отримують контрольно-вимірювальні прилади: рубідієві стандарти частоти, аналізатори, осцилографічне обладнання, а також елементи, що застосовуються в самих системах пасивної радіорозвідки та управління угрупованнями супутників.

Дмитрієв розповів, що запустити масове виробництво й обладнати російські літаки бортовими системами РЕБ вийшло тільки в середині 2010-х, хоча розроблення було розпочато ще наприкінці 1970-х.

Експерт заявив, що "бум" виробництва в РФ так званих "вітчизняних" систем РЕБ і радіоелектронної розвідки збігається з сертифікацією та початком поставок імпортних приладів і елементів.

Раніше повідомлялося, що перед відправкою в Україну солдатів РФ вчать відбиватися від дронів ЗСУ кидком автомата. В опублікованому ролику Міноборони РФ ідеться про те, що такі вправи корисні, оскільки особовий склад російських військ буде вже подумки знати, що таке "камікадзе" і зможе краще орієнтуватися.