Перед відправкою в Україну солдатів РФ вчать відбиватися від дронів ЗСУ кидком автомата (відео)

В опублікованому ролику Міноборони РФ ідеться про те, що такі вправи корисні, оскільки особовий склад російських військ буде вже подумки знати, що таке "камікадзе" і зможе краще орієнтуватися.

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Російські військові перед виряджанням в Україну проходять курс підготовки для відбиття атак безпілотників. До всього іншого, солдатів вчать збивати дрони автоматами. Про це йдеться у відеоролику, опублікованому в Telegram-каналі Міноборони РФ.

У сюжеті командир навчальної роти з позивним "Борода" розповідає, що проводилися заняття з БПЛА. Російських військових вчили ухилятися і переміщатися.

За його словами, такі вправи корисні, оскільки коли особовий склад буде в бойовому положенні, на передовій лінії, "вони вже будуть подумки знати, що таке "камікадзе" і зможуть краще орієнтуватися.

Військовослужбовців у складі тактичних груп також вчать штурмувати окопи та укріпрайони українських сил.

Повідомляється, що такі заняття тривають протягом місяця, і цього часу нібито достатньо, щоб домогтися автоматизму в діях військовослужбовця.

Про те, як російські військові вчаться протистояти безпілотникам за допомогою прикладів автоматів, писала також і "Комсомольская правда".

Повідомлялося, що в разі вдалого влучання по гвинтах ременем автомата безпілотник нібито представляється можливим збити. Висловлювалося припущення, що "можна спробувати відвернути оператора ворожого дрона" і таким чином отримати "рятівні секунди, щоб сховатися".

Уточнювалося, що до таких способів варто вдаватися тільки коли закінчаться патрони.

Нагадаємо, що РФ використовує "невразливі" дрони на оптоволокні.

Також повідомлялося, що 3 жовтня дрони СБУ вразили склад із КАБами та стоянки Су-34 під Воронежем.