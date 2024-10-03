Перед отправкой в Украину солдат РФ учат отбиваться от дронов ВСУ броском автомата (видео)

В опубликованном ролике Минобороны РФ говорится, что такие упражнения полезны, поскольку личный состав российских войск будет уже мысленно знать, что такое "камикадзе" и сможет лучше ориентироваться.

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Российские военные перед отправкой в Украину проходят курс подготовки для отражения атак беспилотников. Ко всему прочему, солдат учат сбивать дроны автоматами. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сюжете командир учебной роты с позывным "Борода" рассказывает, что проводились занятия по части БПЛА. Российских военных учили уворачиваться и перемещаться.

По его словам, такие упражнения полезны, поскольку когда личный состав будет в боевом положении, на передовой линии, "они уже будут мысленно знать, что такое "камикадзе" и смогут лучше ориентироваться.

Военнослужащих в составе тактических групп также учат штурмовать окопы и укрепрайоны украинских сил.

Сообщается, что такие занятия длятся в течение месяца, и этого времени якобы достаточно, чтобы добиться автоматизма в действиях военнослужащего.

О том, как российские военные учатся противостоять беспилотникам с помощью прикладов автоматов, писала также и "Комсомольская правда".

Сообщалось, что в случае удачного попадания по винтам ремнем автомата беспилотник якобы представляется возможным сбить. Высказывалось предположение, что "можно попробовать отвлечь оператора вражеского дрона" и таким образом получить "спасительные секунды, чтобы спрятаться".

Уточнялось, что к подобным способам стоит прибегать только когда закончатся патроны.

Напомним, что РФ использует "неуязвимые" дроны на оптоволокне.

Также сообщалось, что 3 октября дроны СБУ поразили склад с КАБами и стоянки Су-34 под Воронежем.