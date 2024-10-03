Россия использует "неуязвимые" дроны на оптоволокне: эксперт назвал их слабое место

Украинские инженеры уже ищут решение против таких БПЛА. Но даже сейчас оптоволокно может за что-то зацепиться или сгореть при малейшей ошибке оператора.

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Российские войска атакуют позиции и технику защитников Украины ударными коптерами, связь с которыми обеспечивает оптоволокно. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии NV рассказал, насколько большую угрозу они представляют и какие недостатки имеют.

Когда данные передаются по оптоволокну напрямую оператору, то дроны нельзя подавить традиционными методами радиоэлектронной борьбы, ведь нет радиосигналов. Кроме того, сама передача данных может быть значительно быстрее и надежнее.

Однако у технологии есть и слабые места. Как отметил Анатолий Храпчинский, дроном на оптоволокне нужно очень ловко управлять. Катушка с оптоволоконной нитью находится под коптером, поэтому не может зацепиться за винты, а ведь на пути могут возникнуть другие препятствия. Так в зоне боевых действий постоянно происходят взрывы, и велик риск, что волокно попадет в огонь и перегорит вместе со связью.

Эксперт добавил, что украинские инженеры уже долгое время ищут способы преодолеть эту угрозу и работают над средствами противодействия. Существуют некоторые способы радиоэлектронной борьбы, которые могут помочь против этих беспилотников.

"Безусловно, есть некоторые возможности по, например, применению определенных средств радиоэлектронной борьбы для влияния на возможности этих беспилотников. Но инженерное сообщество сейчас активно работает над противодействием и рассматривает решения уже длительное время", — говорит эксперт.

Еще в марте украинские военные заметили российский дрон с проводной связью. Он нес катушку, которой хватило бы на 10 км полета.

В августе Фокус писал, как можно защитить технику ВСУ от дронов с оптоволокном. По словам экспертов, надежных способов им противостоять до сих пор нет.