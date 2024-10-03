Росія використовує "невразливі" дрони на оптоволокні: експерт назвав їхнє слабке місце

Українські інженери вже шукають рішення проти таких БпЛА. Але навіть зараз оптоволокно може за щось зачепитися або згоріти за найменшої помилки оператора.

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Російські війська атакують позиції і техніку захисників України ударними коптерами, зв'язок із якими забезпечує оптоволокно. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в коментарі NV розповів, наскільки велику загрозу вони становлять і які недоліки мають.

Коли дані передаються по оптоволокну напряму оператору, то дрони не можна придушити традиційними методами радіоелектронної боротьби, адже немає радіосигналів. Крім того, саме передавання даних може бути значно швидшим і надійнішим.

Однак у технології є і слабкі місця. Як зазначив Анатолій Храпчинський, дроном на оптоволокні потрібно дуже вправно керувати. Котушка з оптоволоконною ниткою знаходиться під коптером, тому не може зачепитися за гвинти, але ж на шляху можуть виникнути інші перешкоди. Так у зоні бойових дій постійно стаються вибухи, і великий ризик, що волокно потрапить у вогонь і перегорить разом із зв'язком.

Експерт додав, що українські інженери вже довгий час шукають способи подолати цю загрозу і працюють над засобами протидії. Існують деякі способи радіоелектронної боротьби, які можуть допомогти проти цих безпілотників.

"Безумовно, є деякі можливості щодо, наприклад, застосування певних засобів радіоелектронної боротьби для впливу на можливості цих безпілотників. Але інженерна спільнота зараз активно працює над протидією і розглядає рішення вже тривалий час", — говорить експерт.

Ще у березні українські військові помітили російський дрон із дротовим зв'язком. Він ніс котушку, якої вистачило б на 10 км польоту.

У серпні Фокус писав, як можна захистити техніку ЗСУ від дронів з оптоволокном. За словами експертів, надійних способів їм протистояти досі немає.