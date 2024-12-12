Зброя останнього шансу: військові в Україні переробляють патрони для боротьби з БПЛА (відео)

Звичайні спортивні боєприпаси 12-го калібру здатні успішно вражати комерційні квадрокоптери. Однак для знищення FPV-дронів вони виявилися неефективними.

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Реалії війни в Україні змушують військових адаптувати звичну стрілецьку зброю для боротьби з новою загрозою — безпілотними літальними апаратами. Російські та українські військові активно експериментують з різними типами боєприпасів, прагнучи знайти найбільш ефективний спосіб нейтралізації дронів, особливо FPV-моделей. Про це повідомляє Defense News.

Бійці ЗСУ проводять стрілецьку підготовку зі знищення дронів (дивитися з 03:10)

Автори матеріалу пишуть, що в російських пабліках з'являються відомості, що солдати ЗС РФ виготовляють саморобні боєприпаси, додаючи дробинки від картечі в стандартні набої калібру 5,45×39 мм, які використовуються в автоматах. Такий підхід спрямований на збільшення шансів ураження цілі на останніх метрах її польоту.

Особливості боротьби з FPV-дронами

Українські сили також проводять експерименти. Третя штурмова бригада нещодавно провела випробування різних типів рушничних патронів, включно зі спеціальними антидроновими боєприпасами. Результати показали, що стандартні набої часто недостатньо ефективні проти FPV-дронів, а дробовики та антидронові набої можуть успішно пошкоджувати апарати, хоча навіть це не завжди гарантує їхнє знищення.

Однак існує один нюанс. Як зазначив експерт з балістики з Beretta Holding Пол Бредлі, спортивні набої 12-го калібру здатні успішно вражати комерційні квадрокоптери, такі як китайські DJI. Основна перевага таких боєприпасів полягає в їхній здатності руйнувати корпуси дронів, виготовлені з тонкого пластику. Однак FPV-дрони, популярні завдяки своїй маневреності та швидкості, виявилися складнішою ціллю.

FPV-дрони часто оснащені рамами з вуглецевого волокна і м'якшими пластиковими пропелерами. Це робить їх менш уразливими до дробу, використовуваного в спортивних патронах. Тому звичайні дробові боєприпаси часто не здатні завдати серйозної шкоди подібним апаратам.

"Більші кулі мають більшу масу, але енергія передається на більшу площу поверхні — що більша куля, то менша щільність у повітрі, це відомо як "малюнок". Щільний, широкий малюнок збільшує ймовірність попадання, але менші дробинки зменшують уражаючий ефект", — пояснив експерт.

Розв'язувати проблему частково можуть спеціалізовані боєприпаси. Шведська компанія Norma, що входить до холдингу Beretta. Це патрони для боротьби з дронами Anti-Drone Long Effective Range (AD-LER). Як з'ясувалося під час випробувань, боєприпасу вдалося знищити шість із семи цілей на відстані до 50 метрів, що стало значним кроком уперед у розв'язанні проблеми.

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Раніше повідомлялося, що корпорація "Ростех" презентувала новітні розробки в галузі боєприпасів, включно з унікальними патронами IGLA, призначеними для боротьби з безпілотними літальними апаратами.