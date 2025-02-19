Найдет дорогу без GPS: создан беспилотник с необычной системой навигации (видео)

Иновационный биогибридный дрон может ориентироваться в пространстве по запаху, используя настоящие антенны шелкопрядов.

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Исследователи из Японии разработали новый биогибридный дрон, который использует для навигации чувствительные к запахам антенны шелкопрядов. Об этом пишет Tech Xplore.

Биогибридный дрон использует антенны шелкопряда для навигации по запаху

Как отмечают в издании, традиционные навигационные системы в дронах полагаются на визуальные датчики, такие как тепловизионные и световые датчики обнаружения и определения дальности (LiDAR). Однако эти технологии теряют эффективность в таких условиях, как слабая освещенность, пыль и влажность.

В качестве альтернативы японские ученые предложили систему, которая объединяет роботизированные элементы с антеннами шелкопрядов. Эти насекомые могут обнаруживать переносимые ветром половые феромоны на расстоянии, которое в некоторых случаях достигает нескольких километров, посредством процесса, известного как локализация источника запаха.

Группа исследователей под руководством доцента Дайго Теруцуки с кафедры машиностроения и робототехники факультета текстильных наук и технологий Университета Синсю совместно с доцентами Тошиюки Наката и Тихиро Фукуи из Университета Тиба использовали этот принцип для разработки нового биогибридного беспилотника, способного улавливать и отслеживать запахи.

Датчики биогибридного дрона включают антенны шелкопряда Фото: Университет Синсю

"Мы начали это исследование, полагая, что эти достижения позволят более эффективно обнаруживать запахи и расширят возможности их применения в спасательных операциях", — отметил доктор Теруцуки.

Чтобы улучшить свой дрон, команда дополнительно включила механизмы, которые имитируют поведение шелкопрядов. Насекомые периодически останавливаются во время процесса отслеживания запаха, чтобы повысить точность поиска. Отсутствие таких пауз может повлиять на диапазон обнаружения запахов.

Чтобы решить эту проблему, исследователи внедрили "алгоритм пошагового вращения", который имитирует паузы насекомых во время восприятия запаха, что значительно повышает точность навигации.

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Биогибридные дроны, распознающие запахи, могут использоваться для выявления утечек газа и раннего обнаружения пожаров, а также повысить общественную безопасность в аэропортах за счет обнаружения опасных веществ, таких как наркотики и взрывчатые вещества. Технология может быть особенно полезна для спасательных операций в географических регионах, которые подвержены стихийным бедствиям, таким как землетрясения.

"Разработанный в этом исследовании усовершенствованный биогибридный беспилотник может позволить спасателям быстро находить выживших, отслеживая запахи, что в конечном итоге позволит спасти больше жизней, когда каждая секунда на счету", — подчеркнул доктор Теруцуки.

Напомним, инженеры из Университета Южной Австралии разработали способ навигации беспилотников по звездам ночью в районах, где сигналы GPS недоступны.

В свою очередь компании Advanced Navigation и MBDA разрабатывают навигационную систему на основе отпечатков пальцев, которая интегрирует технологию позиционирования NILEQ.