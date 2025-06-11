Новітній дрон Matrice 400 від DJI: несе 6 кг ваги і літає майже годину (відео)

Китайська компанія DJI випустила новий безпілотний літальний апарат Matrice 400 зі збільшеною вагою корисного навантаження і часом польоту до 59 хвилин.

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DJI позиціонує Matrice 400 як флагманську платформу для тривалих і безперервних операцій. Загальна вага БПЛА з батареями становить близько 9740 грамів, а заявлене максимальне корисне навантаження — 6 кілограмів.

Новий дрон DJI Matrice 400

Виробник стверджує, що БПЛА здатний перебувати в повітрі до 59 хвилин, навіть з корисним навантаженням, що робить його придатним для таких операцій, таких як пошуково-рятувальні роботи, пожежогасіння та великомасштабне картографування.

Сертифікація IP55, що означає, що DJI Matrice 400 може літати в суворих погодних умовах і за екстремальних температур від -20°C до 50°C. На борту є чотири зовнішні роз'єми E-Port V2, що дає змогу встановлювати до семи корисних навантажень одночасно.

Можливі корисні навантаження дрона включають:

Zenmuse H30: всепогодне багатосенсорне корисне навантаження, що складається з ширококутної камери, камери із зумом, інфрачервоної тепловізійної камери, лазерного далекоміра і допоміжного ближнього інфрачервоного світла;

Zenmuse S1: прожектор для багатоцільових безпілотних платформ із технологією яскравого лазерного світла LEP, що забезпечує високу яскравість і велику дальність освітлення;

Zenmuse V1: гучномовець із високою гучністю і великою дальністю мовлення, що підтримує кілька режимів мовлення.

Крім того, Matrice 400 оснащений потужним LiDAR, радаром mmWave і повнокольоровими датчиками зору з низькою освітленістю типу "риб'яче око", що дає йому змогу розрізняти дрібніші об'єкти, як-от високовольтні лінії електропередач на гірському хребті вночі.

Передбачається, що вміст зображення передається на відстань до 40 кілометрів через систему O4 Enterprise Enhanced, а також можна використовувати безпілотник як ретранслятор для передачі, що може бути корисним у забудованих районах.

Нагадаємо, ГУР з'ясувало, що нові російські дрони V2U зі штучним інтелектом працюють на чипах Jetson Orin від американської компанії Nvidia.

Фокус також писав про те, що БПЛА, які знищили російські літаки в рамках операції "Павутина", були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ.