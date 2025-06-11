Управляються за тисячі кілометрів: розкрито деталі про дрони для операції "Павутина"

Безпілотники, які знищили російські літаки в рамках операції "Павутина", були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.

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За словами джерел Фокуса, такі дрони можуть виконувати місії в глибокому тилу ворога з урахуванням усіх нюансів майбутніх цілей.

У рамках операції "Павутина" БПЛА змогли обійти засоби протидії РФ, ефективно вразивши стратегічну авіацію ворога.

Робота українського БПЛА під час операції "Павутина"

"Зазначені дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, що дала змогу дистанційно, у режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України", — наголосив співрозмовник Фокуса.

Операція "Павутина": що про неї відомо

Українські FPV-дрони 1 червня атакували 4 російські військові аеродроми: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново". Згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ від 3 червня, внаслідок атаки Росія втратила 12 бортів.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. За його словами, внаслідок спецоперації було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що БПЛА, які використовували для атаки, були заховані в "мобільних будинках" із розсувними дахами, які були завантажені на вантажівки. Водії ж нічого не знали про таємний вантаж, який активувався дистанційно.

Також повідомлялося, що в спецоперації СБУ "Павутина" брав участь рух опору "Свобода Росії". За словами партизан, атака засвідчила, що Володимир Путін і його армія не здатні контролювати все в країні.