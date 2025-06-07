Операция "Паутина": СБУ обнародовала новое видео "резни" российской авиации (видео)

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео со спецоперации "Паутина". На видео зафиксирован путь одного из FPV-дронов от вылета с крыши модульного дома до поражения самолета.

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Видео выложили в телеграм-канале СБУ.

На записи зафиксирован полный путь одного из украинских FPV-дронов с момента старта с крыши модульного дома на грузовике до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В кадре видно взлет БПЛА и то, как он без помех преодолевает значительное расстояние и залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Операция СБУ "Паутина": что известно

1 июня стало известно, что дроны СБУ атаковали 4 российские военные аэродромы. Беспилотники вылетали из припаркованных фур и били по самолетам на аэродромах.

Позже на портале Defense Express назвали модель дронов, которыми наносились удары по авиабазам РФ 1 июня.

4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры, на которых зафиксированы результаты атаки по военным самолетам РФ. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Этой операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.