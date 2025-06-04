"Промаркированное крестом на фотографии с Малышом": стало известно место в самолетах, куда били дроны СБУ
Украинские дроны во время налета на российские самолеты в рамках операции СБУ "Паутина" целились в конкретно определенные места. Их задача была не просто повредить самолет, а нанести ему как можно больший вред.
К такому выводу пришли аналитики разведывательного проекта In Factum.
Они тщательно изучили видео попаданий по российским самолетам и фотографии, которые опубликовала Служба безопасности Украины и определили, что украинские дроны били в четко определенные места, в частности, в центральный топливный бак фюзеляжа.
"Ту-22М3 били именно в то место, которое было промаркировано красным крестом на фотографии с Малышом — Центральный топливный бак фюзеляжа", — говорится в сообщении.
Также военный эксперт Агиль Рустамзаде отмечает, что дроны СБУ атаковали именно те места, повреждение которых выводит самолеты из строя.
"Около 20 лет назад я старший лейтенант показывал группам спецназа, куда надо закладывать взрывчатку или стрелять из оружия, чтобы привести самолет в непригодное состояние. Это были места расположения топливных баков. Внимание на нижней части фото. Там обозначены места расположения основных топливных баков на Ту-22М3 и Ту-95", — написал он.
Также расследователи заявили, что украинские дроны также повредили антенны разведывательных самолетов Ан-50.
"Поражения А-50 (AWACS) действительно были. По меньшей мере антенны двух А-50 были поражены", — отмечается в публикации.
Операция СБУ "Паутина": что известно
1 июня стало известно, что дроны СБУ атаковали 4 российские военные аэродромы. Беспилотники вылетали из припаркованных фур и били по самолетам на аэродромах.
Позже на портале Defense Express назвали модель дронов, которыми наносились удары по авиабазам РФ 1 июня.
4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры, на которых зафиксированы результаты атаки по военным самолетам РФ. Материалы демонстрируют успешное поражение вражеской авиации в рамках тщательно спланированной спецоперации.