Атака на аэродромы РФ: СБУ показала, как "Паутина" сожгла десятки стратегических самолетов

В среду, 4 июня, Служба безопасности Украины показала эксклюзивные видеокадры, на которых зафиксированы результаты прицельной атаки по стратегическим военным самолетам России. Материалы демонстрируют успешное поражение вражеской авиации в рамках тщательно спланированной спецоперации.

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Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

"По результатам спецоперации "Паутина", ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что большинство пораженных самолетов выведены из строя окончательно и не подлежат ремонту. Остальные — получили такие серьезные повреждения, что восстановление может длиться годами, если вообще будет возможным.

На обнародованных СБУ кадрах зафиксированы прицельные удары FPV-дронов по четырем стратегическим аэродромам РФ:

"Оленька";

"Иваново";

"Дягилево";

"Белая".

Эти объекты служили базами для российской стратегической авиации, которая регулярно атаковала гражданскую инфраструктуру в Украине.

Среди уничтоженных или поврежденных воздушных судов:

самолеты-разведчики А-50;

стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160;

военно-транспортные Ан-12;

топливозаправщики Ил-78.

В целом противник потерял 41 единицу авиационной техники.

Также сказано, что во время спецоперации СБУ использовала современную систему управления дронами, которая сочетает возможности искусственного интеллекта с ручным контролем оператора.

В случаях потери связи с центром управления, часть беспилотников автоматически переходила в автономный режим. Они продолжали выполнение миссии по заранее заданному маршруту, руководствуясь алгоритмами ИИ. После достижения цели система самостоятельно активировала боевой заряд, точно поражая объект.

"Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США", — добавили в СБУ.

Напомним, украинские FPV-дроны атаковали 4 российские военные аэродромы 1 июня. Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли о поражении 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на сумму около $7 млрд.

Позже на портале Defense Express назвали модель БпЛА, которым нанесли удар по авиабазам РФ 1 июня.