Атака на аеродроми РФ: СБУ показала, як "Павутина" спалила десятки стратегічних літаків

У середу, 4 червня, Служба безпеки України показала ексклюзивні відеокадри, на яких зафіксовано результати прицільної атаки по стратегічним військовим літакам Росії. Матеріали демонструють успішне ураження ворожої авіації в межах ретельно спланованої спецоперації.

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Відео опублікувала пресслужба СБУ.

"За результатами спецоперації "Павутина", хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський, а реалізовував Голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак", — йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що більшість уражених літаків виведені з ладу остаточно й не підлягають ремонту. Решта — зазнали таких серйозних пошкоджень, що відновлення може тривати роками, якщо взагалі буде можливим.

На оприлюднених СБУ кадрах зафіксовано прицільні удари FPV-дронів по чотирьох стратегічних аеродромах РФ:

"Олєнья";

"Іваново";

"Дягілєво";

"Бєлая".

Ці об’єкти слугували базами для російської стратегічної авіації, яка регулярно атакувала цивільну інфраструктуру в Україні.

Серед знищених або пошкоджених повітряних суден:

літаки-розвідники А-50;

стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22 і Ту-160;

військово-транспортні Ан-12;

паливозаправники Іл-78.

Загалом противник втратив 41 одиницю авіаційної техніки.

Також сказано, що під час спецоперації СБУ використала сучасну систему керування дронами, яка поєднує можливості штучного інтелекту з ручним контролем оператора.

У випадках втрати зв’язку з центром управління, частина безпілотників автоматично переходила в автономний режим. Вони продовжували виконання місії за наперед заданим маршрутом, керуючись алгоритмами ШІ. Після досягнення цілі система самостійно активувала бойовий заряд, точно вражаючи об’єкт.

"Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США", — додали в СБУ.

Нагадаємо, українські FPV-дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли про ураження 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на суму близько $7 млрд.

Пізніше на порталі Defense Express назвали модель БпЛА, яким завдали удару по авіабазах РФ 1 червня.