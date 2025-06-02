3 кг вибухівки та ШІ: якими дронами СБУ могла підірвати авіабази РФ, — Defense Express (фото)

Удар по авіабазах Збройних сил Російської Федерації могли завдати дрони "Оса", які мають оптимальну конструкцію для старту з вантажівок та для дистанційного керування. Про те, що Служба безпеки України застосувала саме цю модель безпілотників, говорять кадри з місця подій та інформація від виробника, повідомили на збройному порталі.

Related video

Про особливості дрона, яким СБУ могла вдарити по авіабазах РФ, написали на Defense Express.

На порталі вивчили відео українських спецслужб, на яких фігурували БпЛП для ударів по російських військових об'єктах. На кадрах зі "стартових майданчиків" всередині фур — ті ж самі пристрої, які свого часу демонструвала українська компанія First Contact. Експерти DE впевнені, що ідеться про дрон "Оса". Виявили дві ознаки, які дозволили впізнати пристрій, ідеться у статті. Перша ознака — "товста закрита рама", у якій ховається важлива електроніка та дроти. Друга — антена розміщена попереду біля відеокамери, а не в "хвості". При цьому інші виробники мають інші технологічні рішення: кабелі та елементи монтують зовні й нічим не захищені, уточнили автори.

Для того, щоб продемонструвати схожість пристроїв, у статті розмістили два фото. На одному — БпЛА у фурі, яка стояла біля російського аеродрому, на другому — дрони, виготовлені First Contact.

Удар по авіабазах РФ - як виглядали дрони у слотах перед стартом Фото: СБУ Удар по авіабазах РФ - як виглядають дрони "Оса" України Фото: Defense Express

У статті нагадали характеристики дронів та пояснили, що їхня конструкція ідеально підходить для тривалого перевезення у вантажівці. Крім того, до них прилаштували "полоззя" — смугу з невказаного матеріалу, ймовірно, вкриту запалювальною сумішшю: по ній БпЛА сковзали перед стартом. На порталі також уточнили, що БпЛА в будь-якому випадку мали доналаштовуватись безпосередньо на території РФ, а не везтись готовими. Ще один нюанс — виробник рік тому заявляв, що додає у свої БпЛА систему штучного інтелекту, яка у 2025 році могла допомогти удару по Ту-95 та Ту-160 ЗС РФ.

Українське командування поки не називало модель дрона, яким вдалось поцілити по стратегічних цілях на території РФ. На DE написали, що очікують відповіді від джерел, чи удар дійсно завдали "Осою".

Удар по авіабазах РФ — які характеристики "Оси"

Зазначимо, Фокус писав про особливості дронів "Оса", якими СБУ могла вдарити по аеродромах РФ. Згідно з даними виробника, пристрій здатен нести 3,3 кг вибухівки, перебувати у повітрі до 15 хв, рухатись зі швидкістю до 150 км/год. Крім того, наголошується, що пристрій може працювати у штормових умовах і навіть за швидкості вітру 21 м/с.

Удар по авіабазах РФ - які характеристики дрона "Оса" України Фото: Скриншот

Тим часом 1 червня росЗМІ та соцмережі почали публікувати відео та фото, зроблених після удару України по аеродромах РФ. СБУ повідомила, що провела спецоперацію "Павутина", під час якої вдалось пошкодити або знищити 34% стратегічних бомбардувальників ЗС РФ.

На подію відреагували у США. Джерела медіа СBS News повідомили, що Білий дім нічого не знав про удар по авіабазах РФ. Крім того, Україна навіть не використовувала розвіддані Пентагону під час планування операції "Павутина", яку готували півтора року.

Нагадуємо, авіаексперт розповів про те, як зміниться стратегія обстрілів України після удару по авіабазах РФ 1 червня.