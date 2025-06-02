Є проєкт "Посланник": як зміниться характер ударів РФ після атаки 1 червня, — авіаексперт (відео)

Збройні сили Російської Федерації втратили 34% літаків, які використовувались для ракетних ударів по Україні, і це суттєво зменшило потужність майбутніх повітряних атак. З іншого боку, у росіян збереглись можливості для запуску дронів-камікадзе "Шахед" та балістики. Крім того, вони втілюють у життя проєкт, який може запрацювати до кінця 2025 року, сказав авіаексперт.

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Про наслідки ударів по авіабазах РФ авіаексперт Костянтин Криволап розповів в ефірі "24 каналу".

Удари по авіабазах РФ - коментар Криволапа див. з 0:48

Криволап назвав українську спецоперацію "фантастичною" і запропонував відзначати 1 червня "день Малюка" на честь очільника СБУ, який її організував. Після цього авіаексперт проаналізував характер вибухів, які бачив у соцмережах, і пояснив, що навіть удари по літаках, які використовувались на запчастини, принесе користь. Крім того, деякі влучання відбулись по паливних баках, — про це говорять кадри з пожежами та стовпами диму. З його слів, на сьогодні неможливо точно сказати, скільки з літаків пошкоджено. Лунають цифри 34%, зафіксовано шість влучань на базі "Оленья" та чотири на "Бєлой", але в будь-якому випадку відбувся "удар по ядерній тріаді". На його думку, після втрати літаків, які були здатні піднятись для ударів по Україні, ЗС РФ не зможуть робити залпи по 100 ракет.

"Те, що застосовувати крилаті ракети будуть значно менше за 100, то це абсолютно на 100%. На ті порядки вони вже не вийдуть — 100 крилатих ракет за ніч вони вже просто не здатні будуть випускати ніколи", — заявив Криволап.

З іншого боку, основні засоби ураження, які зберегла РФ, — це дрони "Шахед" та балістичні ракети "Искандер", додав авіаексперт. Росіяни й далі вдосконалюватимуть ударні безпілотники: додають реактивну тягу для збільшення швидкості, покращують засоби РЕБ, зростатиме вантажопідйомність та дальність. Водночас Москва з 2007 року працює над проєктом "Посланник". Криволап пояснив, що поки росіянам показували лише "мультики" про цей авіапроєкт, але за планом до кінця 2025 року у ЗС РФ має надійти 30-50 одиниць нової зброї.

Проєкт "Посланник" — це перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації (ПАК ДА), розробкою якого займається компанією "Туполєв". Російські інженери заявляли, що це буде "принципове нове рішення" у галузі стратегічної авіації, яке не є модернізацією Ту-160. Потенційні характеристики нового бомбардувальника опублікували росЗМІ: максимальне корисне навантаження — до 24 тонн, максимальна швидкість — 800 км/год, дальність — до 15 тис. км, висота — до 20 км, зброя — ракети Х-101 (до 12 шт.), Х-47 "Кинджал", Х-55, а також протисупутникова зброя.

Удари по авіабазах РФ — деталі.

Зазначимо, зранку 1 червня стало відомо про таємну операцію СБУ "Павутина", під час якої українські дрони здійснили удари по авіабазах РФ. Безпілотники атакували чотири стратегічні військові об'єкти Росії, серед них — бази "Оленья" та "Бєлая". Згідно з даними СБУ, вдалось знищити техніки РФ на 2 млрд дол.

Нагадуємо, медіа CBS News розповіло, чи попередила Україна США про операцію "Павутина" зі знищення авіації РФ.