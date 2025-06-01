Україна не попереджувала адміністрацію Трампа щодо ударів по авіабазах ЗС РФ, — CBS News

Українська влада не попередила главу США Дональда Трампа та його адміністрацію про наміри проведення спецоперації "Павутина". Водночас раніше американські ЗМІ писали, що Білий дім був завчасно повідомлений про таку акцію.

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Про це повідомляє CBS News з посиланням на співрозмовника у Білому Домі.

Неназваний представник адміністрації Трампа повідомив журналістам, що президент США та його оточення не були повідомлені про те, що Україна планує провести відповідну спецоперацію.

"Хоча речники Білого дому відмовилися коментувати атаку, джерела в адміністрації повідомили, що Білий дім не знав про те, що відбудеться [операція "Павутина" — ред]", — повідомляють журналісти.

Раніше видання Axios повідомляло, що Київ повідомив Вашингтон про проведення відповідних дій. Однак згодом журналісти змінили своє повідомлення у тексті, вказавши з посиланням на джерело в українській владі, що Україна "не повідомила адміністрацію Трампа про напад заздалегідь".

Операція СБУ "Павутина": що відомо

1 червня Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію "Павутина". Внаслідок ураження дронами кількість уражених літаків стратегічної, транспортної та дальньої авіації перевищує понад 40 одиниць.

Згодом стали відомі деталі реалізованої спецоперації. За даними джерел медіа, її реалізацією займалося відомство під керівництвом голови служби Василя Малюка, а сама підготовка тривала майже півтора роки.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов повідомив про наслідки атаки дронів на авіабази РФ. Він вказує, що під час атаки на чотири російські авіабази було використано 116 безпілотників.

Ввечері 1 червня російське Міноборони прокоментувало атаки на аеродроми. Там назвали спецоперацію СБУ "терористичним актом", а також підтвердили факт займання на аеродромах у низці регіонів РФ.