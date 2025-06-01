Займання кількох одиниць: МО РФ прокоментувало атаки на аеродроми

Міністерство оборони РФ назвало атаку безпілотниками авіабаз у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях "терористичним актом", вчиненим "київським режимом".

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Про це йдеться на сторінці відомства Telegram.

У МО заявили, що на військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях усі "терористичні атаки" було відбито, а в Мурманській та Іркутській областях "унаслідок запуску FPV-дронів із території, яка перебуває у безпосередній близькості до аеродромів, сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки".

Усі загоряння, стверджують російські військові, ліквідовано, а жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає.

Також у Міноборони РФ підкреслили, що деяких учасників терактів затримано.

Фото: Скриншот

СБУ готувало спецоперацію "Павутина" протягом 18 місяців. Понад 100 безпілотників піднялися в повітря з фур, що стояли в безпосередній близькості від військових аеродромів, і вразили стратегічні бомбардувальники, якими ЗС РФ обстрілюють Україну вже четвертий рік.

За попередніми даними пошкоджено близько 40 літаків, кілька знищено повністю.

У мережі з'явилися супутникові знімки, які підтверджують, що за день до атаки на аеродромах перебували десятки бортів.

Раніше Фокус писав, що в Іркутській області місцеві жителі намагалися збивати дрони, що летіли на аеродром "Біла", камінням. Ми також розповідали, що президент США Дональд Трамп знав про підготовку до атаки.