Атака на авіабазу "Біла": росіяни спробували збити безпілотники камінням (відео)

В Іркутській області місцеві жителі залізли на фуру, з якої злітали дрони, що атакували військову авіабазу "Біла", і намагалися камінням збивати безпілотники.

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Відео, зняте випадковим очевидцем, опублікував телеграм-канал "Протесты в мире".

На кадрах двоє чоловіків перебувають на даху причепа, а товариші знизу кидають їм каміння, яким ті потім намагаються влучити по дронах.

Камера захопила і стовп чорного диму, який валить з боку аеродрому "Біла", атакованого БПЛА.

"Сучасна ППО в дії", — іронізує автор поста.

БПЛА дійсно вилітали з кузова фури. Операцію під кодовою назвою "Павутина" півтора року готувала Служба безпеки України, і все було організовано так, що російські пілоти не встигли підняти літаки в повітря, оскільки не очікували, що українські безпілотники можуть пролетіти відстань у кілька тисяч кілометрів.

У телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що водій фури, з якої злітали дрони, загинув. Його, нібито, знайшли задушеним.

Наразі відомо про атаку на чотири військові аеродроми: "Оленя" (Мурманська область), "Біла" (Іркутська область), "Іванове" (Іванівська область) та "Дягилево" (Рязанська область). У ЗМІ також прослизнула інформація про ураження авіабази "Вознесенськ" у Підмосков'ї, але вона не підтвердилася.

За попередніми даними, дронами пошкоджено близько 40 літаків, серед яких — бомбардувальники А-50, Ту-95 і Ту-22М3. Повідомлялося, що на базі "Оленяча" було знищено всі Ту-95, які там перебували на момент атаки і які запускали крилаті ракети по Україні.

Загалом під атакою перебувало понад 95 стратегічних бомбардувальників і близько 20 інших військових літаків.

Раніше Фокус писав, що відомо про наслідки нальоту дронів на РФ. Ми також розповідали, що ЗС РФ масово возять ракети Х-101 на аеродром "Енгельс" За даними моніторингових груп, вісім транспортних літаків Іл-76 прилетіли на авіабазу "Енгельс-2" всього за чотири дні.