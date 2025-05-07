Пожежі на заводах і авіаколапс у Москві: що відомо про наслідки нальоту дронів на РФ (фото, відео)
В ніч на 7 травня відбувся масовий наліт дронів на низку російських міст, під час якого було уражено військові аеродроми та важливі для забезпечення окупантів озброєнням заводи в Саранську, Тулі та під Москвою. Фокус зібрав усе, що відомо про результати атаки безпілотників на ворожі об'єкти оборонної промисловості.
Під час атаки дронів уражень зазнали ключові заводи для російської оборонної промисловості в Саранську та Тулі та два військових аеродроми у Калузькій і Московській області.
Голова Мордовії Артем Здунов оголошував "безпілотну небезпеку" в столиці республіки Саранську о 5:27 7 травня. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв оголосив небезпеку атаки БПЛА ще о 13:09 6 травня, а о 8:34 повідомляв, що небезпека зберігається, і на момент публікації матеріалу не повідомляв про її відбій.
В пресслужбі російської авіакомпанії "Аерофлот" повідомили, що через запроваджені 7 травня з 1:00 до 5:30 тимчасові обмеження на зліт і посадку літаків в аеропорту "Шереметьєво" частину рейсів перенаправили на запасні аеродроми чи затримали виліт. Російське медіа Astra з посиланням на очевидців писало про "колапс" у московських аеропортах на тлі атаки БПЛА.
Російський провоєнний Z-блогер у Telegram-каналі "Воевода вещает" заявив, що атака дронів у ніч на 7 травня була "наймасовішою" і по РФ запустили 447 далекобійних безпілотних літальних апаратів і ракет. Водночас українське та російське командування на момент публікації матеріалу не коментували наліт безпілотників на військові об'єкти у РФ.
В Саранську може зупинитися завод оптоволоконних систем
Російський Telegram-канал Astra оприлюднив фото і відео наслідків атаки БПЛА на Саранськ і повідомив із посиланням на місцевих жителів про пожежу в районі заводу "Оптиковолоконні системи". За словами авторів каналу, він є першим і єдиним підприємством у РФ, що виробляє оптичне волокно.
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів, що в Саранську під час нальоту дронів суттєво постраждав завод оптоволоконних систем, і це може призвести до зупинки його роботи.
"Оптоволокно — це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном", — зазначив він.
Атака дронів на РФ: під ударом були заводи в Тулі
Telegram-канал Astra також показав уранці 7 травня кадри пожежі в Тулі та передав повідомлення місцевих жителів про те, що горять два великих підприємства російської оборонної промисловості: АТ "Конструкторське бюро приладобудування" та науково-виробниче об'єднання "СПЛАВ" (НВО "СПЛАВ").
Андрій Коваленко зазначав, що АТ "Конструкторське бюро приладобудування" є одним із флагманів воєнно-промислового комплексу РФ. Воно розробляє сучасні системи озброєнь, зокрема протитанкові комплекси, бойові модулі та стрілецьку зброю, які активно використовуються окупантами у війні проти України. "СПЛАВ" зокрема є головним розробником реактивних систем залпового вогню для російської армії — це науково-виробниче об'єднання створило "Гради", "Урагани" та "Смерчі", які росіяни використовують та передовій і для обстрілів російських міст.
Уражено два аеродроми ЗС РФ
Керівник ЦПД Андрій Коваленко також підтвердив ураження безпілотниками двох російських аеродромів, а саме:
- аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де зберігаються ракети, зокрема Х-22, та базуються де базуються бомбардувальники Ту-22м3;
- авіабаза "Кубінка" неподалік Москви, на якій базуються винищувачі Су-27 та МіГ-29.
У проукраїнському Telegram-каналі "Exilenova+" проаналізували супутникові знімки та зазначили, що на аеродромі "Шайковка" загорілися цистерни з авіаційним паливом та склад пально-мастильних матеріалів.
Z-блогер, льотчик Збройних сил РФ Ілля Туманов у своєму телеграм-каналі Fighterbomber написав, що БПЛА атакували аеродром "Кубінка" під Москвою, де базуються пілотажні групи "Російські Вітязі та "Стрижі" та заявив, що таким чином Україна "намагається зіпсувати парад" у Москві до Дня перемоги 9 травня.
Нагадаємо, російські медіа 7 травня писали, що президент РФ Володимир Путін дав наказ ударити "Орешником" по Києву в разі "провокацій на парадах" у Москві 9 травня. Аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зазначили, що це може свідчити про підготовку провокацій самим Кремлем.