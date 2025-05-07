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"Намагаються зіпсувати нам парад": стало відомо, куди били українські БПЛА на аеродромі Кубинка в РФ

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Аеродром "Кубинка" в Московській області

Українські дрони, які в ніч проти 7 травня атакували військові об'єкти на території РФ, поцілили у приміщення аеродрому "Кубинка" в Московській області, де перебували особовий склад ЗС РФ та техніка, яку росіяни підготували для параду.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Z-блогер, льотчик Збройних сил РФ Ілля Туманов у своєму телеграм-каналі Fighterbomber.

"Ну як мною і передбачалося х*хли намагаються зіпсувати нам парад та б'ють по місцях дислокації особового складу та техніки – учасників параду. Вночі безпілотниками атакували аеродром "Кубинка", де базуються наші пілотажні групи "Російські Вітязі та "Стрижі", — проінформував він.

Туманов також додав, що на повітряну частині показу на параді до 9 травня цей удар ніяк не вплине, але сам факт неприємний.

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Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Олексій Коваленко повідомив, що у Росії атаковані важливі підприємства ВПК.

  • У Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії росії, зокрема для дронів на оптоволокні.
  • В Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.
  • Також під атакою був "СПЛАВ" — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у РФ, де створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються в Україні
  • Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.
  • Авіабаза "Кубинка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.
Авіабаза "Кубинка" Fullscreen
Авіабаза "Кубинка"
Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, що ЗМІ 6 травня писали, що Сили оборони України можуть атакувати РФ 9 травня, втім, ціллю буде не Москва.