"Намагаються зіпсувати нам парад": стало відомо, куди били українські БПЛА на аеродромі Кубинка в РФ

Українські дрони, які в ніч проти 7 травня атакували військові об'єкти на території РФ, поцілили у приміщення аеродрому "Кубинка" в Московській області, де перебували особовий склад ЗС РФ та техніка, яку росіяни підготували для параду.

Related video

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Z-блогер, льотчик Збройних сил РФ Ілля Туманов у своєму телеграм-каналі Fighterbomber.

"Ну як мною і передбачалося х*хли намагаються зіпсувати нам парад та б'ють по місцях дислокації особового складу та техніки – учасників параду. Вночі безпілотниками атакували аеродром "Кубинка", де базуються наші пілотажні групи "Російські Вітязі та "Стрижі", — проінформував він.

Туманов також додав, що на повітряну частині показу на параді до 9 травня цей удар ніяк не вплине, але сам факт неприємний.

Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Олексій Коваленко повідомив, що у Росії атаковані важливі підприємства ВПК.

У Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

В Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.

Також під атакою був "СПЛАВ" — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у РФ, де створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються в Україні

Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Авіабаза "Кубинка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Авіабаза "Кубинка" Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, що ЗМІ 6 травня писали, що Сили оборони України можуть атакувати РФ 9 травня, втім, ціллю буде не Москва.