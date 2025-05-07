"Пытаются испортить нам парад": стало известно, куда били украинские БПЛА на аэродроме Кубинка в РФ

Украинские дроны, которые в ночь на 7 мая атаковали военные объекты на территории РФ, попали в помещение аэродрома "Кубинка" в Московской области, где находились личный состав ВС РФ и техника, которую россияне подготовили для парада.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил Z-блогер, летчик Вооруженных сил РФ Илья Туманов в своем телеграм-канале Fighterbomber.

"Ну как мной и предполагалось х*хлы пытаются испортить нам парад и бьют по местам дислокации личного состава и техники — участников парада. Ночью беспилотниками атаковали аэродром "Кубинка", где базируются наши пилотажные группы "Русские Витязи и "Стрижи", — проинформировал он.

Туманов также добавил, что на воздушную часть показа на параде к 9 мая этот удар никак не повлияет, но сам факт неприятен.

Руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Алексей Коваленко сообщил, что в России атакованы важные предприятия ВПК.

В Саранске поражен завод оптоволоконных систем — ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.

Также под атакой был "СПЛАВ" — главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в РФ, где создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются в Украине

Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в том числе Х-22.

Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Авиабаза "Кубинка" Фото: Крымский ветер

Напомним, что СМИ 6 мая писали, что Силы обороны Украины могут атаковать РФ 9 мая, впрочем, целью будет не Москва.