Украина может атаковать Россию на День Победы, но не Москву, — WP

Несмотря на недавнюю серию атак беспилотников на Москву и определенную тревогу в российской столице, украинские чиновники отвергают возможность каких-либо атак на празднование Дня Победы в России на этой неделе.

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Об этом пишет The Washington Post.

Как говорится в сообщении, в пятницу, 9 мая, Россия будет отмечать 80-ю годовщину капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, и президент Владимир Путин примет более десятка иностранных лидеров из дружественных стран, включая президента Китая Си Цзиньпина. В России усилились предположения, что Украина может воспользоваться случаем, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед его союзниками.

Высокопоставленный представитель Сил обороны Украины, однако, сказал, что такая попытка маловероятна из-за низких шансов на успех.

"Как вы видите, они переместили все российские системы противовоздушной обороны для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не будет успешной", — сказал он на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. "Возможно, могут быть украинские атаки на другие регионы, но не на Москву".

Другой представитель оборонного ведомства добавил, что нападение на мероприятие на Красной площади, на котором должны присутствовать китайские, индийские и даже европейские чиновники, грозит российским возмездием и может разозлить Вашингтон. Чиновник назвал предположение о том, что Украина планирует атаку, "хайпом".

Напомним, Кремль хочет привлечь к параду в Москве иностранных военных. Украина призвала иностранные государства воздержаться от участия их сил в московском параде. Особый акцент сделали на странах, которые декларируют нейтральность в вопросе российско-украинской войны и последовательно занимают соответствующую позицию в международном поле.

Фокус также писал, что Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о готовности начать перемирие на российско-украинской войне. Россияне заявили, что не будут стрелять в течение трех дней, пока будут праздновать 9 мая.