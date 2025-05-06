Кремль хочет привлечь к параду в Москве иностранных военных: в МИД отреагировали

9 мая в России запланирован торжественный военный парад. Украинские дипломаты обратились к иностранным лидерам с призывом.

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Заявление Министерства иностранных дел Украины было опубликовано в соцсетях 6 мая.

8 мая Украина вместе с Европой и миром будет отмечать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне. О борьбе с нацизмом, которая трагически повлияла на каждую украинскую семью, берегут память.

По украинским землям тогда фронт прокатился дважды, в целом потери народа составили 8 миллионов погибших, и 5 из них были гражданскими людьми. В рядах Красной Армии воевали более 6 миллионов украинцев, еще сотни тысяч были в составе движений сопротивления и армий союзников.

"Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война", — подчеркнули в МИД.

ВС РФ в рамках этой войны совершили сотни тысяч военных преступлений, убили уже 620 детей и ранили еще почти 2000. Было депортировано не менее 20 тысяч несовершеннолетних украинцев.

"Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", — отметили в министерстве.

Эта же армия 9 мая будет торжественно демонстрировать силу в Москве. Дипломаты подчеркнули, что военнослужащие ВС РФ сейчас — не освободители Европы, а оккупанты и преступники. Маршировать вместе с ними — это "разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных", о чествовании победы над нацизмом речь не идет.

"Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию. Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", — заявили в МИД.

Иностранные государства призвали воздержаться от участия их сил в московском параде. Особый акцент сделали на странах, которые декларируют нейтральность в вопросе российско-украинской войны и последовательно занимают соответствующую позицию в международном поле.

"Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора. Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", — преодолевала пресс-служба.

Напомним, 5 мая в Москве неожиданно исчезла мобильная связь, жалобы от абонентов поступали относительно работы целого ряда операторов. Вскоре в росСМИ объяснили, что перебои связаны с репетицией воздушной части парада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных гостей Кремля во время парада 9 мая. Он пояснил, что Киев "не может нести ответственность за то, что происходит в России".