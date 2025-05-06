Кремль хоче залучити до параду у Москві іноземних військових: у МЗС відреагували

9 травня у Росії запланований урочистий військовий парад. Українські дипломати звернулись до іноземних лідерів з закликом.

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Заява Міністерства закордонних справ України була опублікована у соцмережах 6 травня.

8 травня Україна разом з Європою й світом відзначатиме 80-ті роковини перемоги у Другій світовій війні. Про боротьбу з нацизмом, яка трагічно вплинула на кожну українську родину, бережуть пам’ять.

Українськими землями тоді фронт прокотився двічі, загалом втрати народу склали 8 мільйонів загиблих, і 5 з них були цивільними людьми. У лавах Червоної Армії воювали понад 6 мільйонів українців, ще сотні тисяч були у складі рухів опору та армій союзників.

"Сьогодні проти українського народу, який є одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі, ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна", — підкреслили у МЗС.

ЗС РФ в межах цієї війни вчинили сотні тисяч воєнних злочинів, убили вже 620 дітей і поранили ще майже 2000. Було депортовано щонайменше 20 тисяч неповнолітніх українців.

"Розстріли цивільних, масові могили, зґвалтування, мародерство, затримання цивільних заручників, тортури та страти військовополонених, використання зброї невибіркової дії, удари по густонаселених житлових кварталах, енергетиці, цивільній інфраструктурі. Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни", — наголосили у міністерстві.

Ця ж армія 9 травня урочисто демонструватиме силу у Москві. Дипломати наголосили, що військовослужбовці ЗС РФ нині — не визволителі Європи, а окупанти й злочинці. Маршувати разом з ними — це "розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових", про вшанування перемоги над нацизмом не йдеться.

"Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію. Участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам'яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому", — заявили у МЗС.

Іноземні держави закликали утриматись від участі їхніх сил у московському параді. Особливий акцент зробили на країнах, які декларують нейтральність у питанні російсько-української війни та послідовно займають відповідну позицію у міжнародному полі.

"Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора. Закликаємо всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців", — долала пресслужба.

Нагадаємо, 5 травня у Москві несподівано зник мобільний зв’язок, скарги від абонентів надходили щодо роботи цілої низки операторів. Невдовзі у росЗМІ пояснили, що перебої пов’язані з репетицією повітряної частини параду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може гарантувати безпеку іноземних гостей Кремля під час параду 9 травня. Він пояснив, що Київ "не може нести відповідальність за те, що відбувається в Росії".