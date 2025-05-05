Росіяни готуються до параду на 9 травня: у Москві зник мобільний зв'язок (скриншоти)

Жителі столиці РФ почали масово скаржитись на збій роботи операторів. З’ясувалось, що росіян позбавили зв’язку через репетицію військового параду.

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Про масштабний збій 5 травня повідомили у російському медіа Baza.

На відсутність мережі поскаржились користувачі операторів "Билайн", "Мегафон" і МТС. Портал для моніторингу збоїв також зафіксував різке збільшення скарг на цілу низку мобільних операторів.

Дані про скарги на роботу мобільних операторів Фото: Baza

У медіа "Осторожно, новости" пояснили, що 5 травня над Москвою проводять репетицію повітряної частини параду до Дня перемоги. Місцеві розповіли, що зв’язок зник, коли саме стартував захід.

"По всій Москві помер мобільний зв'язок, у всіх операторів", — поскаржились росіяни.

Невдовзі стало відомо, що користувачам розіслали повідомлення від РСНС (Російської системи надзвичайних сповіщень).

"Можливі обмеження доступу в інтернет у зв'язку із гарантуванням безпеки святкових заходів, що проходять", — йдеться у ньому.

Повідомлення, яке отримують росіяни Фото: Скриншот

Оператор "Билайн" у коментарі "РИА Новости" підтвердив, що мобільний зв’язок у Москві може працювати з перебоями. Водночас у компанії запевнили, що причини від них не залежать.

"Рекомендуємо використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету", — додали у "Билайн".

Водночас російська окупаційна влада заявила, що відмовилась від проведення параду на 9 травня у Криму. Причина такого рішення не уточнюється.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати гостям Кремля з інших країн безпеку під час перебування на параді у Москві. З його слів, Київ не відповідальний за те, що відбувається у РФ.

Попри попередження Зеленського на 9 травня у Москву зібрався лідер КНР Сі Цзіньпін. Він планує провести у столиці країни-агресорки чотири дні.