Запобігатиме ескалації напруженості: Сі Цзіньпін їде до Москви на 4 дні

Очільник КНР Сі Цзіньпін попри заяву президента Володимира Зеленського про те, що українська сторона не гарантує безпеку на території РФ 9 травня, наступного тижня здійснить чотириденний візит до Москви.

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Про це пише "Укрінформ" на свій запит від офісу речника МЗС КНР щодо того, чи планує лідер Китаю поїздку до Москви 9 травня.

В опублікованому сьогодні анонсі МЗС КНР зазначено, що лідер країни 7 – 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях у Москві з нагоди 80-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Також в дипломатичному відомстві зауважили, що позиція Китаю стосовно "української кризи" і далі полягає у сприянні мирним переговорам, припиненню вогню та завершенню війни.

"Головним пріоритетом сьогодні є запобігання ескалації напруженості і всі зацікавлені сторони повинні досягти консенсусу та створити умови для досягнення цієї мети", — ідеться у відповіді.

Також у МЗС Китаю зауважили, що значна кількість країн світу також по-своєму відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає ініціативу Володимира Путіна щодо встановлення перемир'я в Україні на три дні з 7 по 9 травня "театральною постановкою".

4 травня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з візитом до Чехії, де він планує провести зустріч з президентом країни Петром Павелом.