Зеленський вперше за 2 роки прибув до Чехії: його візит тримали в таємниці

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з візитом до Чехії, де він планує провести зустріч з президентом країни Петром Павелом.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Літак, на борту якого перебували президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена, приземлився в празькому аеропорту імені Вацлава Гавела в неділю перед полуднем. Президента та першу леді особисто зустрічав глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Сьогодні я привітав у Рузині президента Зеленського, лідера вільного світу", — написав він.

В адміністрації президента Чехії підтвердили, що президент Петр Павел сьогодні, 4 травня, в другій половині дня прийме в Празькому граді президента України Володимира Зеленського та Олену Зеленську.

Видання Seznam Spravy вказує, що цей візит Зеленського стане першим за два роки і про нього раніше не оголошувалося.

Нагадаємо, що 1 травня президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані історичною. Одним із перших результатів цих перемовин є підписання угоди про мінерали.

Також повідомлялося, що на зустрічі з Трампом у Римі президент України Зеленський зумів донести думку, що українці хочуть безумовного миру, на відміну від росіян. Після цього серед українських посадовців з'явилась надія на справжнє припинення вогню.