"Блефують усі сторони": про що говорили Трамп та Зеленський у Римі та коли буде перемир'я, — ЗМІ

На зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Римі президент України Володимир Зеленський зумів донести думку, що українці хочуть безумовного миру, на відміну від росіян. Після цього серед українських посадовців з'явилась надія на справжнє припинення вогню.

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Про розмову Трампа та Зеленського й про очікування перемир'я в Україні написало медіа The Economist.

Медіа пояснило, що, на перший погляд, у питанні завершення війни зрушень немає, оскільки Україна не отримує бажані гарантії безпеки, а Росія не отримує капітуляцію України. Втім, журналісти поспілкувались з анонімними українськими топчиновниками, які після зустрічі у Римі відчули певний "оптимізм" та говорять про новий імпульс у перемовинах. Топчиновники розповіли, що Зеленський протягом 15 хвилин встиг пояснити, що "Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія – ні", і попросив Трампа не відмовлятись від миру. Також вони додали, що на сьогодні є можливість на покращення ситуації, і тут важливо не помилитись.

"Ми намагаємося покращити свою позицію. Але з усіх боків блефують. І небезпека полягає в тому, що хтось переоцінює свої можливості", — навело медіа слова невказаного співрозмовника.

При цьому джерела медіа не говорили про те, що мають сподівання на "мир на віки". Натомість їм здається, що Трамп дещо змінив свою позицію і, ймовірно, почав поважати Зеленського і, можливо, почне тиснути на президента РФ Володимира Путіна, ідеться у статті.

The Economist описало перебіг перемовин про завершення війни, припинення вогню та перемир'я. Серед іншого, досліджувались пропозиції Трампа, озвучені на саміті в Лондоні. Журналісти зауважили, що, з одного боку, українців відштовхнула ідея визнання Криму російським, але, з іншого, привабили плани розміщення західного контингенту. Водночас, медіа нагадало позицію РФ: Кремль публічно допустив розмову з Зеленським, але хоче займатись "повільним обговоренням деталей". При цьому одне західне анонімне джерело заявило, що миру досягнути за кілька днів.

"Один західний чиновник висловив сподівання, що угода про припинення вогню може бути укладена вже цього тижня", — написало The Economist.

Зустріч Трампа і Зеленського у Риму та перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 26 квітня президенти Трамп та Зеленський поспілкувались 15 хвилин у Соборі Святого Петра у Римі незадовго до церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Після зустрічі Зеленський заявив, що ішлося про припинення вогню та безумовне перемир'я, на яке готова Україна. Згодом Трамп зауважив, що розмова була "прекрасна", а український президент став "спокійнішим". Крім того, глава Білого дому наголосив, що розчарований діями Путіна, який здійснив комбінований удар по Києву 24 квітня.

Вже 27 квітня росЗМІ опублікували заяву Кремля щодо російсько-української війни. Російська влада оголосила про триденне одностороннє припинення вогню з нагоди завершення Другої світової війни, яку РФ відзначає 9 травня. У розпорядженні Путіна не вказано, як будуть стежити за перемир'ям.

Нагадуємо, 29 травня The Atlantic розповіло про "козир", яким Трамп міг вплинути на Путіна, але не вплинув і тепер вигадує штучні "поступки" з боку РФ.