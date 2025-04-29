Путін оголосив перемир'я: аналітики пояснили, чи принесе це мир в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив перемир'я на 9 травня і планує подати його як сигнал для внутрішньої та зовнішньої аудиторії. При цьому голова Кремля використає відсутність моніторингу за припиненням вогню і зможе зібрати нові сили для продовження війни в Україні.

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Про те, навіщо Путін оголосив перемир'я, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 28 квітня.

Аналітики дослідили серію заяв російського президента та його чиновників, події на фронті під час Великоднього перемир'я, а також реакції США та України. У звіті ISW зауважується, що Путін щоразу ігнорує пропозиції президента США Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню і наступні перемовини. Водночас очільник Кремля раптово висуває власні пропозиції на власних умовах. Особливість путінського перемир'я — щоразу відсутній будь-який механізм стеження, хто його дотримується, а хто порушує. Росіяни використовують паузу не як крок до миру, а як крок для продовження війни, підсумували аналітики.

"Путін продовжує відмовлятися від будь-якого припинення вогню, окрім умов, що сприяють його військовим зусиллям. Москва не зацікавлена у створенні змістовних механізмів моніторингу для припинення вогню. [Така ситуація] вигідна тим, що розпливчасті та нечіткі умови Росія використовує проти України як зброю", — написав ISW.

У звіті також пояснили, які вигоди отримує РФ завдяки 3-денному перемир'ю Путіна.

У Москві спокійно проведуть парад на 80 річницю завершення Другої світової війни, у якому братимуть участь 19 лідерів країн, дружніх РФ. Також проведуть парад за участю військових з 10 країн, наприклад, з Азербайджану, Білорусі, Сербії, Таджикистану та Північної Кореї. Одностороння ініціатива Путіна показує Україну у невигідному світлі та може скомпрометувати перед Заходом. Очільник Кремля сподівається, що відвернув увагу від відмови від 30-денного перемир'я Трампа. При цьому Путін зберіг контроль "над умовами та термінами будь-яких угод про припинення вогню". Під час перемир'я на 9 травня, як і на Великдень, ЗС РФ обстрілюватимуть позиції ЗСУ, вестимуть розвідку та готуватимуться до майбутнього наступу, написали аналітики. Пауза дасть можливість відпочити солдатам РФ для нових атак, вказано у звіті.

"Путін розглядає припинення вогню як шанс для ЗС РФ відпочити перед майбутньою активністю та як спосіб гарантувати, що Україна не завдасть ударів далекого радіусу дії по РФ під час святкування. Путін, ймовірно, не розглядає припинення вогню на 9 травня як серйозний крок до встановлення міцного миру в Україні", — підсумував Інститут вивчення війни.

Перемир'я Путіна та перемовини про завершення війни

Зазначимо, о 14 год 28 квітня Путін оголосив перемир'я на російсько-українській війні. Згідно з ідеєю очільника Кремля, припинення вогню триватиме три дні: з 0:00 8 травня до 23:59 10 травня. Вказується, що припиняється вогонь на усій лінії фронту. При цьому будуть стежити за Силами оборони України і, якщо вирішать, що є порушення, відновлять бойові дії, ідеться у заяві Кремля. Україна відгукнулась на пропозицію і запропонувала РФ спинити вогонь, не чекаючи 8 травня, але Москва промовчала.

Тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію Путіна про перемир'я. Голова Білого дому похвалив очільника Кремля та припустив, що продовжать успішні перемовини про завершення війни.

Нагадуємо, 28 квітня президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путіну перемир'я на 9 травня.