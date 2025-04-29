Путин объявил перемирие: аналитики объяснили, принесет ли это мир в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие на 9 мая и планирует подать его как сигнал для внутренней и внешней аудитории. При этом глава Кремля использует отсутствие мониторинга за прекращением огня и сможет собрать новые силы для продолжения войны в Украине.

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О том, зачем Путин объявил перемирие, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 28 апреля.

Аналитики исследовали серию заявлений российского президента и его чиновников, события на фронте во время Пасхального перемирия, а также реакции США и Украины. В отчете ISW отмечается, что Путин каждый раз игнорирует предложения президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня и последующих переговорах. В то же время глава Кремля внезапно выдвигает собственные предложения на собственных условиях. Особенность путинского перемирия — каждый раз отсутствует какой-либо механизм слежения, кто его придерживается, а кто нарушает. Россияне используют паузу не как шаг к миру, а как шаг для продолжения войны, подытожили аналитики.

"Путин продолжает отказываться от любого прекращения огня, кроме условий, способствующих его военным усилиям. Москва не заинтересована в создании содержательных механизмов мониторинга для прекращения огня. [Такая ситуация] выгодна тем, что расплывчатые и нечеткие условия Россия использует против Украины как оружие", — написал ISW.

В отчете также объяснили, какие выгоды получает РФ благодаря 3-дневному перемирию Путина.

В Москве спокойно проведут парад на 80 годовщину окончания Второй мировой войны, в котором будут участвовать 19 лидеров стран, дружественных РФ. Также проведут парад с участием военных из 10 стран, например, из Азербайджана, Беларуси, Сербии, Таджикистана и Северной Кореи. Односторонняя инициатива Путина показывает Украину в невыгодном свете и может скомпрометировать перед Западом. Глава Кремля надеется, что отвлек внимание от отказа от 30-дневного перемирия Трампа. При этом Путин сохранил контроль "над условиями и сроками любых соглашений о прекращении огня". Во время перемирия на 9 мая, как и на Пасху, ВС РФ будут обстреливать позиции ВСУ, вести разведку и готовиться к будущему наступлению, написали аналитики. Пауза даст возможность отдохнуть солдатам РФ для новых атак, указано в отчете.

"Путин рассматривает прекращение огня как шанс для ВС РФ отдохнуть перед будущей активностью и как способ гарантировать, что Украина не нанесет удары дальнего радиуса действия по РФ во время празднования. Путин, вероятно, не рассматривает прекращение огня на 9 мая как серьезный шаг к установлению прочного мира в Украине", — подытожил Институт изучения войны.

Перемирие Путина и переговоры о завершении войны

Отметим, в 14 часов 28 апреля Путин объявил перемирие на российско-украинской войне. Согласно идее главы Кремля, прекращение огня продлится три дня: с 0:00 8 мая до 23:59 10 мая. Указывается, что прекращается огонь по всей линии фронта. При этом будут следить за Силами обороны Украины и, если решат, что есть нарушения, возобновят боевые действия, говорится в заявлении Кремля. Украина откликнулась на предложение и предложила РФ прекратить огонь, не дожидаясь 8 мая, но Москва промолчала.

Тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина о перемирии. Глава Белого дома похвалил главу Кремля и предположил, что продолжат успешные переговоры о завершении войны.

Напоминаем, 28 апреля президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Путину перемирие на 9 мая.