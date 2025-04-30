"Блефуют все стороны": о чем говорили Трамп и Зеленский в Риме и когда будет перемирие, — СМИ

На встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Риме президент Украины Владимир Зеленский сумел донести мысль, что украинцы хотят безусловного мира, в отличие от россиян. После этого среди украинских чиновников появилась надежда на настоящее прекращение огня.

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О разговоре Трампа и Зеленского и об ожиданиях перемирия в Украине написало медиа The Economist.

Медиа объяснило, что, на первый взгляд, в вопросе завершения войны сдвигов нет, поскольку Украина не получает желаемые гарантии безопасности, а Россия не получает капитуляцию Украины. Впрочем, журналисты пообщались с анонимными украинскими топ-чиновниками, которые после встречи в Риме почувствовали определенный "оптимизм" и говорят о новом импульсе в переговорах. Топ-чиновники рассказали, что Зеленский в течение 15 минут успел объяснить, что "Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет", и попросил Трампа не отказываться от мира. Также они добавили, что на сегодня есть возможность на улучшение ситуации, и здесь важно не ошибиться.

"Мы пытаемся улучшить свою позицию. Но со всех сторон блефуют. И опасность заключается в том, что кто-то переоценивает свои возможности", — привело медиа слова неуказанного собеседника.

При этом источники медиа не говорили о том, что имеют надежду на "мир на века". Вместо этого им кажется, что Трамп несколько изменил свою позицию и, вероятно, начал уважать Зеленского и, возможно, начнет давить на президента РФ Владимира Путина, говорится в статье.

The Economist описало ход переговоров о завершении войны, прекращении огня и перемирии. Среди прочего, исследовались предложения Трампа, озвученные на саммите в Лондоне. Журналисты отметили, что, с одной стороны, украинцев оттолкнула идея признания Крыма российским, но, с другой, привлекли планы размещения западного контингента. В то же время, медиа напомнило позицию РФ: Кремль публично допустил разговор с Зеленским, но хочет заниматься "медленным обсуждением деталей". При этом один западный анонимный источник заявил, что мира смогут достичь уже через несколько дней.

"Один западный чиновник выразил надежду, что соглашение о прекращении огня может быть заключено уже на этой неделе", — написало The Economist.

Встреча Трампа и Зеленского в Риме и перемирие в Украине — детали

Отметим, 26 апреля президенты Трамп и Зеленский пообщались 15 минут в Соборе Святого Петра в Риме незадолго до церемонии прощания с Папой Римским Франциском. После встречи Зеленский заявил, что речь шла о прекращении огня и безусловном перемирии, на которое готова Украина. Позже Трамп отметил, что разговор был "прекрасный", а украинский президент стал "спокойнее". Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что разочарован действиями Путина, который совершил комбинированный удар по Киеву 24 апреля.

Уже 27 апреля росСМИ опубликовали заявление Кремля относительно российско-украинской войны. Российские власти объявили о трехдневном одностороннем прекращении огня по случаю завершения Второй мировой войны, которую РФ отмечает 9 мая. В распоряжении Путина не указано, как будут следить за перемирием.

Напоминаем, 29 мая The Atlantic рассказало о "козыре", которым Трамп мог повлиять на Путина, но не повлиял и теперь придумывает искусственные "уступки" со стороны РФ.