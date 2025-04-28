"Понимает картину": Трамп раскрыл, о чем разговаривал с Зеленским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча с ним в Ватикане была "прекрасной".

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп пишет CNN.

По его словам, во время встречи в Ватикане они с Зеленским успели кратко обсудить вопрос оккупированного Крыма, а Зеленский призвал Вашингтон передать Украине больше оружия.

Трамп также подчеркнул, что их отношения никогда не были плохими, а спор в Белом доме стал лишь "небольшим препятствием":

"Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить сделку", — сказал Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что был очень разочарован российским обстрелом Киева, который состоялся в ночь на 24 апреля, поэтому не может с уверенностью сказать, серьезно ли настроен президент РФ Владимир Путин на прекращение войны.

"Я хочу, чтобы он (Путин, — ред.) прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 26 апреля Зеленский и Трамп провели встречу в Риме.

В этот же день Зеленский рассказал о деталях разговора с Трампом в Риме.