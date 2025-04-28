"Розуміє картину": Трамп розкрив, про що розмовляв з Зеленським у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський став більш зацікавленим в угоді щодо корисних копалин, а зустріч з ним у Ватикані була "прекрасною".

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Про це заявив президент США Дональд Трамп пише CNN.

За його словами, під час зустрічі у Ватикані вони з Зеленським встигли коротко обговорити питання окупованого Криму, а Зеленський закликав Вашингтон передати Україні більше зброї.

Трамп також підкреслив, що їхні відносини ніколи не були поганими, а суперечка в Білому домі стала лише "невеликою перешкодою":

"Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду", — сказав Трамп.

Крім того, президент США зазначив, що був дуже розчарований російським обстрілом Києва, який відбувся у ніч на 24 квітня, тому не може з упевненістю сказати, чи серйозно налаштований президент РФ Володимир Путін на припинення війни.

"Я хочу, щоб він (Путін, — ред.) припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський і Трамп провели зустріч у Римі.

У цей же день Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у Римі.