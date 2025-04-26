"Хороша зустріч": Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у Римі (фото)

Український президент Володимир Зеленський поділився результатами зустрічі у Римі з очільником США Дональдом Трампом. За словами глави держави, зустріч була "хорошою", а політики встигли обговорити "багато".

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Про це президент повідомив у своєму Telegram.

За словами Зеленського, зустріч політиків пройшла один-на-один, і вони встигли "обговорити багато".

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", — написав глава держави.

Зеленський підкреслив, що зустріч з Трампом була "дуже символічною", яка "має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів" та подякував главі США за неї.

Раніше повідомлялося, що Трамп зустрінеться з Мелоні та Зеленським на похороні Папи Франциска. Також глава США побачиться з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом стало відомо, що Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі. За даними журналістів, зустріч між політиками тривала 15 хвилин, а після церемонії вони планують продовжити спілкування.