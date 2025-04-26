"Хорошая встреча": Зеленский рассказал о деталях разговора с Трампом в Риме (фото)

Украинский президент Владимир Зеленский поделился результатами встречи в Риме с главой США Дональдом Трампом. По словам главы государства, встреча была "хорошей", а политики успели обсудить "многое".

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Об этом президент сообщил в своем Telegram.

По словам Зеленского, встреча политиков прошла один-на-один, и они успели "обсудить многое".

"Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", — написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что встреча с Трампом была "очень символической", которая "имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов" и поблагодарил главу США за нее.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с Мелони и Зеленским на похоронах Папы Франциска. Также глава США увидится с премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии стало известно, что Зеленский и Трамп проводят встречу в Риме. По данным журналистов, встреча между политиками продлилась 15 минут, а после церемонии они планируют продолжить общение.