Останній шанс для перемир'я: чи зустрінуться Трамп і Зеленський у Ватикані для мирних перемовин

Дональд Трамп заявляє, що Росія готова укласти угоду щодо припинення війни, але домовитися з президентом Зеленським виявилося складніше, аніж він очікував. Чи можуть український та американський президенти відновити мирні перемовини під час зустрічі на похованні Папи Римського у суботу, 26 квітня, з’ясовував Фокус.

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Незважаючи на зрив переговорів на рівні очільників МЗС, українська делегація у складі керівника Офісу президента Єрмака, а також міністрів оборони і закордонних справ — Умєрова та Сибіги — провела у Лондоні 23 квітня серію зустрічей з дипломатичними радниками Великобританії, Франції та Німеччини.

Окремо вітчизняні керівники зустрілися зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. "Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа. Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності", — зауважив за підсумками цієї зустрічі Андрій Єрмак.

Дональд Трамп: "Я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди і з Зеленським"

Дональд Трамп тим часом, назвавши перемовини у Лондоні "хорошими", зауважив, що Росія нібито готова укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Водночас він наголосив, що для досягнення мирної угоди вкрай важко знайти спільну мову з українським президентом: "Я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди і з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Знаєте, я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд... Я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами і я сподіваюся, що вони її приймуть".

Попри активну заочну полеміку довкола шляхів досягнення мирного врегулювання, Зеленський і Трамп останнім часом не мали прямого контакту. Але така нагода може випасти вже у суботу, 26 квітня, коли обидва лідери прибудуть до Ватикану на церемонію поховання Папи Римського. Тим часом думки експертів стосовно того, чи вдасться Зеленському і Трампу, скориставшись трагічним моментом, все ж таки віднайти точки дотику, а відтак — дати перемир’ю останній шанс, дещо розділилися.

Про що Зеленський може домовитися з Трампом у Ватикані

Зокрема, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з Фокусом констатував: "Попри те, що переговори у Лондоні пройшли не на тому рівні, на якому планувалося заздалегідь, мирний процес перебуває в динаміці і я не думаю, що наразі є підстави говорити, що все закінчено і на перемовному кейсі можна поставити хрест. Візії щодо мирної угоди Вашингтона, які, зауважу, оприлюднені лише в медіа, а не офіційно, не є остаточними. Тому я думаю, що сторони працюватимуть надалі і припускаю, що діалог вирівняється після підписання угоди про корисні копалини. Головне, щоб Трамп не прив’язав цю угоду до мирної угоди з РФ. Поки що цього немає, тому не виключаю, що під час суботніх траурних заходів у Ватикані Зеленський і Трамп обміняються думками".

Дональд Трамп на зустрічі із Зеленським може "одягнути маску люб'язності і конструктивізму" Фото: Getty Images

Експерт не передбачає "складних переговорів" між українським та американським президентами: "Розмова може бути нетривалою і лише такою, що визначає подальші дії і щодо мирного врегулювання, і щодо двосторонніх відносин Києва та Вашингтона. На великі перемовини з вивіренням і узгодженням позицій банально бракуватиме часу і простору. Поховання Папи Франциска — це не та подія, яка сприяє таким переговорам. Це по-перше. По-друге, у Ватикан з’їдеться фактично весь світ і там апріорі неможливо буде провести повноцінний перемовний раунд". Водночас аналітик вважає, що за будь-яких умов та обставин українська влада має, з одного боку, демонструвати готовність до мирного врегулювання за посередництва США, а з іншого — не здавати своїх національних інтересів.

"У разі, якщо ми зголосимося на ті пропозиції Сполучених Штатів, які озвучуються у провідних західних ЗМІ, нічого доброго нам не світить, м’яко кажучи. Тому маємо напрацьовувати тут і зараз контрваріанти, навіть якщо нам і надалі стискатимуть горло. Пасивна позиція означає лише одне: Путін з цієї війни вийде переможцем, і питання часу, коли він завершить ту справу, яку розпочав ще у 2014 році. Загалом, для нас це надзвичайно небезпечна гра і ми не можемо погоджуватися на варіанти Трампа з визнанням Криму російським і таке інше", — підсумував Станіслав Желіховський.

Хто може організувати зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

Водночас політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Під час відкриття оновленого собору Паризької Богоматері у грудні 2024 року Зеленський і Трамп скористалися можливістю експрес-дипломатії. Але там був позитивний флер, тоді як зараз у Римі, не йшлось про траурну церемонію. Втім, гіпотетично зустріч Зеленського і Трампа можлива, але є питання про те, хто може виступити посередником в її організації. Під час подій довкола Notre-Dame de Paris, нагадаю, посередником і організатором зустрічі українського та американського президентів виступив Емманюель Макрон. У Ватикані ж наразі, грубо кажучи, безвладдя і все направлено на проведення Конклаву. Тому тут є питання і хіба що прем’єр Італії пані Мелоні, з якою у Зеленського дуже непогані персональні стосунки, спробує організувати таку зустріч".

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, з якою у президента України дуже непогані персональні стосунки, може організувати зустріч Зеленського і Трампа Фото: Офіс президента

На думку експерта, попри суто організаційні нюанси, "які в принципі можна вирішити", проблема полягає ще й у бажанні самого очільника Білого дому тут і зараз зустрічатися з українським президентом: "Востаннє Трамп бачився із Зеленським під час скандальної зустрічі в Овальному кабінеті. І зараз велике питання, а чи готовий Трамп до таких зустрічей експромт з урахуванням його свіжих заяв про те, що Зеленський виявився більш складнішим в плані переговорів, аніж він очікував. Якщо Джорджа Мелоні візьметься за організацію такої мікрозустрічі, то вона може пройти цілком конструктивно, але ми маємо розуміти, що якщо це відбудеться публічно, то світ знову стане свідком великої перепалки".

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Тим часом якщо Дональд Трамп, оперативно зваживши усі "за" та "проти", вирішить, що від бліц-зустрічі із Зеленським він може отримати якісь політичні бали, він цілком може "одягнути маску люб’язності і конструктивізму", вважає Олексій Якубін.

Загалом, на думку політолога, навіть коротка зустріч віч-на-віч Зеленського із Трампом піде на користь Україні та мирному процесу. Аргументуючи, експерт наголосив, що попри хвилю хейту на адресу Трампа в українському сегменті соцмереж, втрата США як медіатора означатиме суттєве послаблення позицій України у ймовірних подальших контактах з Кремлем. І в цьому сенсі, підсумовує Олексій Якубін, Ватикан, який час від часу теж закликає до припинення російсько-української війни, може, попри сумний привід, стати непоганим комунікативним майданчиком для українського та американського лідерів.