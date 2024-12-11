Їй подзвонить Ілон Маск: Politico назвало найвпливовішу людину Європи

На думку аналітиків, вплив Джорджії Мелоні обумовлений здатністю знаходити баланс між радикальними ідеями своєї партії та прагматичною співпрацею з міжнародними партнерами.

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала найвпливовішою людиною Європи за версією політичного видання Politico. Про це йдеться у рейтингу, яке оприлюднило видання.

Хоча у рейтингу підкреслюється, що мова йде про впливових політиків наступного року, в описі Мелоні є тільки її минуле.

Зокрема, зазначається, що лідерка правої партії "Брати Італії" за кілька років перетворилася з маргінальної політичної фігури на одного з ключових гравців на європейській та світовій політичній арені.

Щоправда, майбутнього стосується лише перший абзац, присвячений прем’єрці Італії.

"Кому ви дзвоните, якщо хочете говорити з Європою? Якщо ви Ілон Маск, тобто найбагатша людина у світі та ключовий радник новообраного президента США Трампа, то номер, який ви набираєте, належить Джорджії Мелоні", — йдеться у підписі.

Джорджа Мелоні Фото: Politico

За думкою аналітиків Politico, політичний вплив Мелоні обумовлений здатністю знаходити баланс між радикальними ідеями своєї партії та прагматичною співпрацею з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, голова офісу президента України Андрій Єрмак посів друге місце в рейтингу найвпливовіших людей Європи.

Минулого року до рейтингу Politico потрапив президент України Володимир Зеленський. Тоді його назвали "Марафонцем року" і "Мрійником №1".