Прем'єр-міністр Італії потрапила в скандал

Наразі Джорджія Мелоні сподівається виграти суд проти батька та сина, які створили з нею фейкове порновідео. Отриману від них грошову компенсацію глава італійського уряду хоче пожертвувати жінкам, які стали жертвами насильства.

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Італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні вимагає в суді €100 тисяч після того, як в інтернет виклали фейкове еротичне відео за її участю. Про це повідомляє медіа la Repubblica.

Діпфейкові порновідео перебували в мережі вже кілька місяців і зібрали мільйони переглядів по всьому світу. Справу про наклеп порушено проти двох чоловіків, 73-річного батька і 40-річного сина. Про них повідомила Мелоні, перш ніж вона обійняла посаду глави уряду.

Розслідування провела Поштова поліція, яка відстежила двох чоловіків на прізвисько, використане на вебсайті, а потім за номером телефону, з якого поширювали фейкові відео.

Мелоні вже повідомила, що запросила компенсацію збитку в розмірі €100 тисяч, які потім будуть передані на благодійність для жінок, які стали жертвами насильства.

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"Позов покликаний стати посланням, адресованим усім жінкам, які стали жертвами такого роду насильства, щоб вони не боялися повідомляти про це. Цей жест (передача грошової компенсації до фонду, — ред.) символічний і покликаний зробити свій внесок на захист жертв — жінок, які, часто неусвідомлено, стають об'єктами злочинів такого роду", — сказала адвокат позивача Марія Джулія Маронгіу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що прем'єр Італії Джорджі Мелоні не витримала сексизму і пішла від свого партнера. Розрив стосунків у парі стався тоді, коли 46-річна прем'єрка Італії щосили захищає традиційну італійську сім'ю як основу своєї політики.