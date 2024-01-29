Найпопулярнішу співачку прибрали з пошуку X через відверті дипфейки: у Байдена відреагували

Фальшиві оголені фото Тейлор Свіфт, створені штучним інтелектом, спричинили скандал у США, адже їх часто публікували навіть у соцмережах.

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Соціальна мережа X (колишня Twitter) заблокувала пошук за ім’ям Тейлор Свіфт, людини року за версією Time та найбагатшої жінки-музикантки в історії США, через широке розповсюдження відвертих дипфейків із оголеними зображеннями співачки. Про це повідомляє Variety.

Кілька днів тому в X набули вірусного розповсюдження згенеровані оголені зображення, які спричинили бурхливу суспільну реакцію у США. Наразі пошук в соціальній мережі блокує запит "Taylor Swift" англійською, проте він доступний іншими мовами та у комбінаціях з іншими словами, наприклад "Taylor AI Swift".

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За інформацією 404 Media, фіктивні зображення попзірки могли виникнути в групі в Telegram, користувачі якої діляться порнографічними зображеннями жінок, створеними штучним інтелектом. Одним з інструментів, яким користуються члени групи, є Microsoft Designer, безкоштовний генератор зображень на основі штучного інтелекту, з механізмом обходу обмежень безпеки, які забороняють контент сексуального характеру.

Фейкові фото співачки викликали широку суспільну реакцію. Профспілка акторів SAG-AFTRA засудила розповсюдження підроблених зображень людини без її згоди та закликала підтримати законодавчу заборону подібних дій. Організація роками відстежує подібні випадки та завжди підтримує закони, що запобігають створення дипфейків. Закон про запобігання глибоким підробкам інтимних зображень був представлений у Конгресі США минулого року.

"Розробка та розповсюдження фальшивих зображень, особливо непристойних, без чиєїсь згоди має бути визнаною незаконною. Як суспільство ми можемо контролювати ці технології, але ми повинні діяти зараз, поки не пізно", — заявили в профспілці.

Голова корпорації Microsoft Сатья Наделла в інтерв’ю NBC News висловився за співпрацю технологічних корпорацій та правоохоронних органів у цьому питанні. Він вважає, що компанії можуть зробити набагато більше для усунення проблеми.

"Це абсолютно тривожно та жахливо, і тому так, ми повинні діяти, і, відверто кажучи, всі технічні платформи, незалежно від вашої позиції щодо будь-якого конкретного питання — я думаю, що ми всі виграємо, коли світ онлайн є безпечним", — сказав Наделла.

На ситуацію відреагували в адміністрації президента США. На запитання, чи підтримає президент Байден закони, які роблять порно-дипфейки незаконними, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відповіла: "Ми стривожені повідомленнями про розповсюдження зображень, про які ви згадуєте… Очевидно, повинно бути законодавство, яке б розв’язувало цю проблему".

Варто зазначити, що зараз Тейлор Свіфт вважають найпопулярнішою жінкою-музикантом у світі. Такий статус вона отримала завдяки найбільшій кількості прослуховувань на стрімінговій платформі Spotify — 26,1 млрд у 2023 році.

Через популярність Тейлор Свіфт стикається з небезпекою й за межами інтернету. Минулого тижня Фокус повідомляв про арешт переслідувача співачки, який намагався потрапити у будинок, де розташована її квартира.