Тейлор Свіфт освистали на Супербоулі: що стало причиною (відео)

Тейлор Свіфт не очікувала такої реакції стадіону і виглядала злегка приголомшеною.

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Американська співачка Тейлор Свіфт, яка звикла до обожнювання публіки, була неприємно здивована, коли її освистали на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані, куди вона приїхала, щоб підтримати свого хлопця Тревіса Келсі, гравця команди Kansas City Chiefs проти Philadelphia Eagles, пише Variety.

Коли знаменитість показали крупним планом на великому екрані, стадіоном пронісся шквал невдоволення. Найімовірніше, це можна пояснити тим, що на арені було більше фанатів Philadelphia Eagles, ніж членів Chiefs Kingdom.

Однак не шанували її і прихильники іншої команди. Річ у тім, що напередодні гри вона з Тревісом вирушила до французького ресторану. Хоча не було жодних припущень, що вони порушили будь-які правила команди, традиційно гравці не влаштовують побачень перед серйозним поєдинком, оскільки вважають це поганою прикметою.

На освистування Тейлор відреагувала стійко, глузливо покосившись на шум, що нещадно розносився переповненим стадіоном.

Серена Вільямс стала на захист своєї подруги, опублікувавши на X:

"Я люблю тебе @taylorswift13, не слухай це освистування!!!".

Незважаючи на те, що Свіфт давно є талісманом команди свого бойфренда, її присутність не допомогла, оскільки Chiefs з тріском програли Eagle з рахунком 40:22. Ця гра може стати останньою для Келсі, який раніше вже озвучував наміри зав'язати зі спортивною кар'єрою.

До того як почати зустрічатися з Тревісом, Тейлор була фанаткою Eagles і навіть присвятила команді пісню "Gold Rush".

Виступаючи перед натовпом на літньому шоу 2023 року, Свіфт сказала:

"Я не знаю, наскільки масштабними були дебати, але я бачила дебати (про те, що означають її слова про футболку Eagles). Я бачила, як деякі люди задавалися питанням, чи був це гурт Eagles або команда Eagles. І я люблю групу Eagles, але, хлопці, киньте. Я з Філадельфії. Звичайно, це команда".

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт зазнала невдачі на "Греммі", не завоювавши жодної з шести нагород, на які була номінована.