Тейлор Свифт освистали на Супербоуле: что стало причиной (видео)

Тейлор Свифт не ожидала такой реакции стадиона и выглядела слегка ошеломленной.

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Американская певица Тейлор Свифт, привыкшая к обожанию публики, была неприятно удивлена, когда ее освистали на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане, куда она приехала, чтобы поддержать своего парня Трэвиса Кэлси, игрока команды Kansas City Chiefs против Philadelphia Eagles, пишет Variety.

Когда знаменитость показали крупным планом на большом экране, по стадиону пронесся шквал недовольства. Скорее всего, это можно объяснить тем, что на арене было больше фанатов Philadelphia Eagles, чем членов Chiefs Kingdom.

Однако не жаловали ее и поклонники другой команды. Дело в том, что накануне игры она с Трэвисом отправилась во французский ресторан. Хотя не было никаких предположений, что они нарушили какие-либо правила команды, традиционно игроки не устраивают свиданий перед серьезным поединком, поскольку считают это плохой приметой.

На освистывание Тейлор отреагировала стойко, насмешливо покосившись на шум, который беспощадно разносился по переполненному стадиону.

Серена Уильямс встала на защиту своей подруги, опубликовав на X:

"Я люблю тебя @taylorswift13, не слушай это освистывание!!".

Несмотря на то, что Свифт давно является талисманом команды своего бойфренда, ее присутствие не помогло, поскольку Chiefs с треском проиграли Eagle со счетом 40:22. Эта игра может стать последней для Келси, который ранее уже озвучивал намерения завязать со спортивной карьерой.

До того как начать встречаться с Трэвисом, Тейлор была фанаткой Eagles и даже посвятила команде песню "Gold Rush".

Выступая перед толпой на летнем шоу 2023 года, Свифт сказала:

"Я не знаю, насколько масштабными были дебаты, но я видела дебаты (о том, что означают ее слова о футболке Eagles). Я видела, как некоторые люди задавались вопросом, была ли это группа Eagles или команда Eagles. И я люблю группу Eagles, но, ребята, бросьте. Я из Филадельфии. Конечно, это команда".

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт потерпела неудачу на "Грэмми", не завоевав ни одной из шести наград, на которые была номинирована.