Немає карт та костюма: Ілона Маска висміюють республіканці після збою в Х (Twitter)

Соцмережа X 10 березня зазнала масової кібератаки. Її власник Ілон Маск заявив, що IP-адреси кіберзловмисників перебувають в Україні.

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Республіканці публічно висміюють Ілона Маска після кібератаки на його соцмережу 10 березня. Джек Кімбл залишив відповідний пост у своєму X (Twitter).

"Якщо Україна атакувала Twitter, як сказав Маск, то це дуже серйозно. Запрошую Україну на переговори зі мною, щоб ми могли принести мир у соцмережу. На жаль, в Ілона немає карт і немає костюма, тому Ілону доведеться піти на поступки", — написав Кімбл, натякаючи на коментарі президента США Дональда Трампа про "відсутність карт" в України та скандал в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого.

Пост республіканця за менш як добу набрав 22 тисячі лайків та понад 330 тисяч переглядів.

Фото: Скріншот

Збій в X (Twitter)

Соцмережа X (Twitter) 10 березня зазнала масової кібератаки. Її власник Ілон Маск заявив, що IP-адреси кіберзловмисників перебувають в Україні.

Протягом дня користувачі по всьому світу періодично не могли отримати доступ до Х.

"Ми не впевнені що саме сталось. Але це була масована атака спрямована на знищення системи Х, що має зв'язок з IP-адресами, які походять з території України", — сказав Ілон Маск.

Нагадаємо, 9 березня кияни повідомляли в мережі про масові збої у роботі Visa та Mastercard. Українці не могли розрахуватися банківськими картками в магазинах.

Також Фокус писав про фінансові втрати мільярдерів, які підтримали Дональда Трампа.