Відшукали адресу: журналіст, який питав Зеленського про костюм, поскаржився на погрози (відео)

Невідомі особи звідкись дізнались його домашню адресу, зауважив бойфренд трампістки Тейлор Грін. Тепер йому телефонують і підкидають листи з погрозами ледь не під двері.

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Американський журналіст Браян Гленн, бойфренд сенаторки-республіканки і трампістки Марджорі Тейлор Грін, розповів про погрози, які озвучують невідомі особи. Він не розуміє, чому йому погрожують, і боїться за власне життя та здоров'я. Свої скарги Гленн, який питав президента України про "не той" костюм, озвучив у коментарі агентству BBC.

Гленн став мішенню зловмисників після того, як поцікався у президента України Володимира Зеленського, чому той не вдягнув офіційний костюм для візиту в Білий дім та для розмови з президентом США Дональдом Трампом. Журналіст заявив, що тепер бачить тисячі коментарів з погрозами. Крім того, його турбують телефонні дзвінки, а в будинку сидять поліцейські.

"Я знаю про тисячі і десятки тисяч коментарів у соцмережах про погрози смертю, дзвінки. Не знаю, як вони дістали мій номер. Це вплинуло на моє особисте життя. Зараз у мене вдома є поліцейський підрозділ, тому що люди кажуть, що знайдуть мене і завдадуть мені шкоди", — заявив Браян.

Крім того, журналіст пояснив, що насправді його слова не слід сприймати як "уїдливий коментар". З його слів, він всього лиш хотів зрозуміти, чи усвідомив українець, в якому місці перебував.

"Гадаю, світ сприйняв це як уїдливий коментар. Насправді це не було моїм наміром. Я лише хотів перевірити, чи розуміє він рівень поваги до Овального кабінету", — уточнив він.

Також Глен погодився, що Зеленський хоче миру, а в Україні іде війна. Втім, це "не війна не в західному крилі чи в Овальному кабінеті у Вашингтоні", наголосив журналіст.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого — деталі

Зазначимо, 28 лютого відбувся візит Володимира Зеленського в США та спілкування з Дональдом Трампом. Під час спілкування відбулась публічна суперечка в Овальному кабінеті. Після суперечки американці скасували укладання угоди про українські корисні копалини та заявили, начебто президент України не готовий до миру.

На відео з Білого дому можна почути та побачити усі деталі суперечки. Спершу політики давали спокійні коментарі, але в якийсь момент Браян Гленн запитав, чому Зеленський не в офіційному костюмі. У відповідь президент України заявив, що перевдягнеться в цивільне після завершення війни.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого — питання про костюм

Згодом з'ясувалось, що Браян — бойфренд республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка висміює війну в Україні та постійно наголошує, що США не повинні допомагати українцям. Наприклад, весною 2024 року вона заявила, що в Україні начебто працюють біолабораторії, а демократам, які проголосували за військову допомогу, слід піти в ЗСУ.

Нагадуємо, 4 березня Білий дім оголосив про повне скасування військової допомоги Україні: Фокус розібрався, про яку номенклатуру озброєння ідеться. Тим часом Зеленський написав у X, що готовий перепросити за поведінку 28 лютого, та озвучив перші кроки для перемир'я.