Мінус 30% озброєння: як рішення Трампа про зупинку допомоги Україні вплине на боєздатність ЗСУ

Американська військова допомога Україні на паузі. По різним оцінкам, без зброї США українські військові зможуть боронити країну ще від 3 до 6 місяців. Але опитані Фокусом експерти більш оптимістичні у своїх прогнозах. Як насправді вплине на фронт зупинка допомоги та чи готові європейські партнери замінити США в цьому питанні?

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Президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.

"США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру", — передає видання слова співрозмовника.

Він пояснив, що вся американська військова техніка, включаючи зброю, яка ще не доїхала до України, перевозиться транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі, там і залишатиметься.

Перед цим видання The Wall Street Journal також з посиланням на американських посадовців повідомило, що адміністрація Трампа припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити поставки зброї з американських запасів.

Зупинка поставок від США: наскільки Україні вистачить озброєння

Військовий аналітик, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман радить не згущати краски і не поспішати панікувати.

"Допомога від США зараз на паузі, але не припинена остаточно — це треба розуміти. Запаси, які нам передали ще при президентстві Джо Байдана, вистачить на кілька місяців. Але точний термін сказати неможливо, бо все залежить від інтенсивності бойових дій. Прогнозували, що цих запасів вистачить до літа, враховуючи середню інтенсивність боїв за останній час. Це була оцінка на основі того, скільки ми втрачаємо і скільки маємо. Якщо інтенсивність російських атак збільшиться, запаси можуть закінчитися швидше. Якщо бої зменшаться, можливо, запаси вистачить до кінця літа", — говорить Фокусу Гетьман.

У будь-якому разі, це дуже приблизні терміни, підкреслює експерт, і все залежить від того, як розвиватимуться бойові дії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наразі українські захисники на лінії фронту ніяк не відчують зупинку американської допомоги.

"З допомоги залишилися тільки довгострокові контракти. Ті, які булу ще при Байдені на закупівлю озброєння у американських виробників. Трамп може відкликати контракти? Це ж держзамовлення від американського уряду для ВПК стосовно виробництва зброї. Пентагон повинен буде вирішити, чи ставити це озброєння на склади, чи передавати його в нашу країну. Поки не ясно як Трамп буде вирішувати цю ситуацію", — каже Фокусу Жданов.

Він пояснив, що приблизно 40% озброєння Сил оборони — українського виробництва або було на складах ще до початку повномасштабної війни. 30% — це допомога від країн ЄС, Канади і Австралії, і 30% — американської допомоги. І навіть, якщо США повністю припинять допомогу, без жодного патрона, то частково це обмежить ЗСУ в плані характеру введення битви.

"Тобто ми відмовимося від контрнаступальних операцій і перейдемо до оборонних стратегій. Хоча ситуація складається таким чином, що російська армія, можливо, до літа вийде з нульовими запасами озброєнь. Це означає, що їхні бойові можливості суттєво знизяться, що частково компенсує можливе зменшення нам військової допомоги", — продовжує військовий експерт.

За його словами, ворог вже не здатний захопити Покровськ. Крім того, на Краматорському напрямку, у районі Часового Яра, останній російський танк бачили ще в жовтні 2024 року.

"Тож ситуація у них не найкраща на сьогоднішній день. І що стосується поширених тез в українських ЗМІ про те, що ми витримаємо лише 4 місяці — це все вигадки. Декілька тижнів тому ми казали, що у нас є запас боєприпасів як мінімум на півроку. Тобто до початку літа у нас буде достатньо озброєння, не рахуючи нових поставок, які почнуть надходити від наших партнерів. Ситуація погіршується, але й у російської сторони теж виникають труднощі, і це може допомогти нам", — вважає Жданов.

Військова допомога: чи вистачить ЗСУ поставок лише з Європи?

Розглядаючи варіант, коли допомога США може не поновитися або зупинка її затягнеться, Олексій Гетьман вважає, що європейськи партнери зможуть "замінити" американське озброєння.

"В Європі, як і в США, більшість виробників зброї — це приватні компанії. Якщо будуть довгострокові замовлення на 3-5 років, а не на кілька днів чи місяців, ці компанії зможуть швидко налаштувати виробництво. Особливо це стосується менш складних виробів, таких як ракети і дрони", — каже Гетьман.

На його думку, якщо буде держзамовлення, приватні компанії отримають необхідні фінансові ресурси, зокрема, через банківські кредити або пільгові умови. Це дозволить їм швидко налаштувати виробництво зброї, і весь процес піде значно швидше. Головне — це політичне рішення та стабільне фінансування на державному рівні.

"Ця зупинка допомоги — суто політична. Це можна розглядати як певний тиск з боку США, щоб ми погодилися на умови, які сьогоднішня адміністрація Трампа вважає правильними. Як ми будемо реагувати на ці умови, як домовлятися — це має стати завданням нашої дипломатії та політичного керівництва. Ми маємо зосередитися на кінцевій меті — на продовженні допомоги від Сполучених Штатів", — вважає експерт.

На думку Олега Жданова, наразі не варто переживати за те, що зупинка поставок від США понесе с собою суттєву втрату обороноздатності України.

"Ті самі комплекси Patriot, які ми отримали, — це американські системи, але ми не отримали жодного комплексу безпосередньо від США. Замість того, щоб американці надавали нам ракети для цих комплексів, нам їх передали Іспанія та Японія. Якщо ж, наприклад, Трамп накладе заборону на передачу ракет третім сторонам, я сумніваюся, що це сильно вплине. Бо якщо ми купуємо ракети у Японії чи Іспанії для Patriot, то це комерційні угоди, а не "подарунки". Що стосується танків, то ми отримали від США 30 ABRAMS — все. Але ж у нас вже сотні Leopard на фронті, є шведські та британські танки. Тобто, сказати що ми повністю втратимо озброєння при зупинці американської допомоги — не вірно і хибно", — резюмує експерт.

Нагадаємо, у CNN з посиланням на американських чиновників повідомили, що Україна відчує наслідки наказу президента США Дональда Трампа про скасування усієї військової допомоги вже за кілька днів або тижнів.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що уряд Трампа фактично вимагає від України капітуляції. З його слів, такий сценарій неприйнятний, але доведеться шукати компроміс.