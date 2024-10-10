"Контролюють погоду": соратниця Трампа звинуватила демократів у руйнуваннях від урагану "Мілтон"

Сенаторка Тейлор Грін із Джорджії своєю заявою про "контроль" над погодою змусила навіть колег із Республіканської партії розкритикувати її слова.

Related video

Поки офіційні особи США намагаються протистояти дезінформації про стихійні лиха, що зійшли на країну, щонайменше три конгресмени-республіканці засудили теорії змови, які повторюють їхні колеги по партії. Скандал спровокувала сенаторка від Джорджії Марджорі Тейлор Грін, пристрасна прихильниця Дональда Трампа. Вона заявила, що уряд США "маніпулює погодою" і робить це "без дозволу виборців". Про це пише Reuters.

Ураган "Мільтон" руйнує Флориду

Марджорі Тейлор Грін часто повторює кремлівські наративи про "нацизм в Україні". Вона також виступала проти надання Києву нової військової допомоги. Грін називає себе "християнською націоналісткою", не вірить в еволюцію і зміни клімату, закликала стратити Гілларі Клінтон і Барака Обаму, а носіння масок під час пандемії коронавірусу порівнювала з Голокостом. Також вона ненавидить Китай і закликала вислати всіх китайців зі США, виступає за носіння зброї та проти абортів.

Вона використовувала як свій офіційний акаунт у соціальних мережах Конгресу, так і свій особистий акаунт для поширення теорії змови про те, що влада нібито контролює погоду і саме вона спричинила ураган "Мілтон".

"Запитайте свій уряд, чи маніпулюють погодою, чи контролюють її. Ви коли-небудь давали їм дозвіл робити це? Ви за це платите? Звичайно, платите", — написала Грін в одному з таких постів на своєму офіційному акаунті в понеділок.

Заява сенатора Грін викликала величезний резонанс

Примітно, але після того, як ураган "Хелен" спричинив руйнування в кількох американських штатах, Грін у жовтні 2024 року опублікувала в мережі "мапу районів, що постраждали від урагану, з накладеною на неї виборчою мапою політичної партії, що показує, як спустошення від урагану може вплинути на вибори", показавши безліч постраждалих районів, схильних до республіканської партії, а потім пізніше того самого дня написала: "Так, вони можуть контролювати погоду... Смішно, коли хтось бреше й каже, що це неможливо".

Член палати представників Чак Едвардс, який представляє округ Північної Кароліни, що сильно постраждав від повені, спричиненої ураганом "Хелен" наприкінці вересня, розкритикував "обурливі чутки", що їх поширюють "ненадійні джерела, які намагаються сіяти хаос".

Едвардс не називав ім'я Марджорі, але всім стало зрозуміло, про кого йдеться.

"Ніхто не може контролювати погоду. Будь ласка, переконайтеся, що ви перевіряєте факти, які читаєте в інтернеті, за допомогою авторитетного джерела", — зазначив він.

Ураган "Мільтон" руйнує Флориду

Представник Карлос Хіменес, республіканець із Флориди, який представляє найпівденнішу частину штату, також засудив теорії змови.

"Екстрена новина", — написав він у середу в соціальних мережах, безпосередньо відповідаючи на пост Гріна. "Люди не можуть створювати або контролювати урагани. Будь-кому, хто думає, що може, потрібно перевірити голову".

Сенатор США Том Тілліс, республіканець, який представляє Північну Кароліну, також заявив, що це потрібно припинити.

На брифінгу в середу президент-демократ Джо Байден розкритикував колишнього президента-республіканця Дональда Трампа за те, що той очолив "натиск брехні", і назвав коментарі Ґрін "дивними" та "смішними".

"Це має припинитися. У такі моменти немає червоних чи синіх штатів", — сказав Байден.

Нагадаємо, ураган "Мілтон" може стати найбільш руйнівним ураганом за останні сто років і навіть перевершити ураган "Катріна", який майже знищив Новий Орлеан. Передчуття неминучої катастрофи навіть викликало сльози на очах у синоптика, який в ефірі телеканалу NBC 6 South Florida озвучував невтішний прогноз погоди для штату Флорида.